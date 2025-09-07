США пригрозили России «полным коллапсом» 12 7.09.2025, 16:10

8,074

Министр финансов рассказал о следующих шагах.

США что готовы усилить экономическое давление на Россию. Однако для этого необходима поддержка европейских союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление репортера по вопросам экономической политики в The New York Tisme Алана Рапопорта.

По данным репортера, министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью, что США готовы усилить давление на Россию, но есть условие.

- Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами, - сказал глава Минфина США.

Он добавил, что введение дополнительных второстепенных санкций и пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, может привести экономику России к «полному коллапсу» и заставить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com