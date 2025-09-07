США пригрозили России «полным коллапсом»12
- 7.09.2025, 16:10
Министр финансов рассказал о следующих шагах.
США что готовы усилить экономическое давление на Россию. Однако для этого необходима поддержка европейских союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление репортера по вопросам экономической политики в The New York Tisme Алана Рапопорта.
По данным репортера, министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью, что США готовы усилить давление на Россию, но есть условие.
- Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами, - сказал глава Минфина США.
Он добавил, что введение дополнительных второстепенных санкций и пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, может привести экономику России к «полному коллапсу» и заставить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров.