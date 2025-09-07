CNN: Трамп втайне готовится к поездке в Южную Корею 1 7.09.2025, 17:14

Там он может встретиться с Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп и его ближайшие советники втайне готовятся к поездке в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 31 октября по 1 ноября, сообщили CNN (перевод — The Moscow Times) три чиновника Белого дома.

По их словам, визит рассматривается как возможность для встречи с председателем Китая Си Цзиньпином: ее проведение уже обсуждается, но окончательных договоренностей пока нет.

Помимо этого, Трамп может использовать площадку АТЭС для контактов с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Сам Трамп ранее подтвердил готовность к таким переговорам.

«Мы с нетерпением ждем этой встречи, и мы наладим отношения», — отмечал он. По словам чиновников, Трамп также рассчитывает привлечь новые инвестиции в экономику США, что было ключевой целью его недавних зарубежных поездок в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Визит «будет посвящен экономическому сотрудничеству», сообщил телеканалу представитель Белого дома.

По его словам, также планируется обсудить вопросы обороны и взаимодействия в области гражданской ядерной энергетики.

На этой неделе Си принимал в Пекине Ким Чен Ына, российского правителя Путина и индийского премьера Нарендру Моди на военном параде, где была впервые продемонстрирована ядерная триада Китая. Трамп резко раскритиковал встречу, заподозрив «заговор» против США.

Встреча Трампа и Си может состояться на фоне переговоров стран по поводу пошлин. В апреле США ввели 145% тариф на китайские товары, на что Пекин ответил 125% пошлинами, но в итоге эти меры были поставлены на паузу до 9 ноября.

