Как выглядит изнутри здание Кабмина Украины после атаки россиян 6 7.09.2025, 17:21

1,580

Фотофакт.

Армия РФ в ночь на 7 сентября впервые атаковала здание Кабмина Украины. Появились кадры изнутри здания после удара россиян.

Их опубликовала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

- К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу правительства. Разрушения восстановим. Но жизни украинцев не вернуть, - отметила она.

За эту ночь в Украине из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 - получили ранения.

Свириденко подчеркнула, что Россия не хочет мира. Премьер призвала партнеров и все государства мира «превратить разочарование действиями России в эффективную помощь для Украины - не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране».

This is how the headquarters of Ukraine’s government now looks after this morning's Russian attack. Our whole team works in this building daily. Fortunately, no one was injured. Russian barbarism will not halt the work of Ukraine’s government.



The walls will be repaired, they… pic.twitter.com/Zc8aXkAtK1 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

«Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально - возможности в ваших руках», - подчеркнула она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com