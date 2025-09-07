закрыть
Как выглядит изнутри здание Кабмина Украины после атаки россиян

6
  • 7.09.2025, 17:21
  • 1,580
Как выглядит изнутри здание Кабмина Украины после атаки россиян

Фотофакт.

Армия РФ в ночь на 7 сентября впервые атаковала здание Кабмина Украины. Появились кадры изнутри здания после удара россиян.

Их опубликовала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

- К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу правительства. Разрушения восстановим. Но жизни украинцев не вернуть, - отметила она.

За эту ночь в Украине из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 - получили ранения.

Свириденко подчеркнула, что Россия не хочет мира. Премьер призвала партнеров и все государства мира «превратить разочарование действиями России в эффективную помощь для Украины - не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране».

«Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально - возможности в ваших руках», - подчеркнула она.

Написать комментарий 6

