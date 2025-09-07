Визовый центр Польши сделал важное заявление 7.09.2025, 17:27

Оно касается записи на визы.

Визовый центр Польши сообщил, что в последнее время фиксирует активность записи на прием с помощью «автоматизированных инструментов». Скорее всего, речь идет о ботах, которые помогают ловить даты для подачи документов.

В связи с этим специалисты просят заявителей быть более внимательными при регистрации. Об этом говориться на сайте компании, заметило «Зеркало».

— Если при регистрации учетной записи или записи на прием будут обнаружены ложные или мошеннические данные, ВЦ оставляет за собой право отменить запись, — предупреждают в визовом центре.

Специалисты подчеркивают, что они регулярно проверяют данные тех, кто зарегистрировался на подачу документов. Это может произойти, в любое время. В том числе и в сам день записи.

Ответственность за точность всех сведений, введенных при регистрации, несет заявитель.

— Бронирования, сделанные с использованием ложных данных, информации от посредников или через ботов, будут отменены, — сказано на сайте.

В визовом центре также напоминают, что на каждый уникальный номер паспорта можно зарегистрировать только один личный кабинет.

— Если учетная запись зарегистрирована третьим лицом от имени заявителя, заявитель больше не сможет записаться на прием самостоятельно. ВЦ настоятельно не рекомендует сотрудничать с неавторизованными третьими лицами или пользоваться их услугами. Следует избегать подобных действий. ВЦ не несет ответственности за информацию или услуги, предоставляемые такими организациями.

