Эксперт: Настоящие лидеры дают сотрудникам почувствовать свою значимость 7.09.2025, 17:29

Это позволяет людям вовлекаться в общее дело и снижает стресс.

Сотрудники, которые ощущают важность своего вклада, работают более вовлеченно и с меньшим уровнем стресса. Об этом говорит эксперт по лидерству Зак Меркурио, пишет Psychology Today(перевод — сайт Charter97.org).

Когда сотрудников перебивают или игнорируют, это рождает раздражение и отчуждение. Особенно остро проблема проявляется во время онлайн-встреч, где сложно уловить невербальные сигналы.

Меркурио предлагает систему, основанную на трех простых, но эффективных практиках:

Замечать — искренне видеть и слышать других;

Подтверждать — показывать, как уникальные способности человека приносят пользу;

Нуждаться — давать понять, что его вклад незаменим.

Даже небольшие проявления внимания могут иметь огромный эффект. Руководитель, который отмечает успехи сотрудников и связывает их работу с большой миссией компании, вдохновляет их действовать с отдачей. Яркий пример — сотрудник НАСА, сказавший: «Я помогаю отправить человека на Луну».

Похожую мысль развивает профессор Ванесса Урч Друсак. Она утверждает, что эмоциональный интеллект и культура доверия формируют эффективные коллективы. Для этого нужны три шага:

Создавать сообщество через обратную связь и использовать сильные стороны людей.

Учиться и развиваться вместе, согласовывая приоритеты.

Быть открытыми к изменениям и опыту других групп.

