Эксперт: Настоящие лидеры дают сотрудникам почувствовать свою значимость
- 7.09.2025, 17:29
Это позволяет людям вовлекаться в общее дело и снижает стресс.
Сотрудники, которые ощущают важность своего вклада, работают более вовлеченно и с меньшим уровнем стресса. Об этом говорит эксперт по лидерству Зак Меркурио, пишет Psychology Today(перевод — сайт Charter97.org).
Когда сотрудников перебивают или игнорируют, это рождает раздражение и отчуждение. Особенно остро проблема проявляется во время онлайн-встреч, где сложно уловить невербальные сигналы.
Меркурио предлагает систему, основанную на трех простых, но эффективных практиках:
Замечать — искренне видеть и слышать других;
Подтверждать — показывать, как уникальные способности человека приносят пользу;
Нуждаться — давать понять, что его вклад незаменим.
Даже небольшие проявления внимания могут иметь огромный эффект. Руководитель, который отмечает успехи сотрудников и связывает их работу с большой миссией компании, вдохновляет их действовать с отдачей. Яркий пример — сотрудник НАСА, сказавший: «Я помогаю отправить человека на Луну».
Похожую мысль развивает профессор Ванесса Урч Друсак. Она утверждает, что эмоциональный интеллект и культура доверия формируют эффективные коллективы. Для этого нужны три шага:
Создавать сообщество через обратную связь и использовать сильные стороны людей.
Учиться и развиваться вместе, согласовывая приоритеты.
Быть открытыми к изменениям и опыту других групп.