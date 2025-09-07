Растут ли очереди на границе Беларуси с ЕС? 7.09.2025, 17:49

Свежие данные.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, по состоянию на 12:00 7 сентября наблюдается заметное сокращение очередей на выезд из страны через пункты пропуска на границе с Европейским союзом.

На литовском направлении, в пункте пропуска «Каменный Лог», в очереди находятся 10 легковых автомобилей и 340 грузовиков, автобусы отсутствуют. В «Беняконях» своей очереди на выезд ожидают 340 фур, легковых машин и автобусов нет.

Напряженной остается ситуация на белорусско-польской границе. В пункте пропуска «Брест» выезда ожидают 2010 легковых автомобилей и 60 автобусов. В «Козловичах» очередь насчитывает 200 грузовиков.

В сравнении с ситуацией на конец августа, когда в «Бресте» в очереди стояли 4150 легковушек, обстановка на границе значительно стабилизировалась.

