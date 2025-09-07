Берлин усилит гражданскую защиту 7.09.2025, 18:00

На это планируют потратить 10 миллиардов евро.

Германия планирует потратить 10 млрд евро на модернизацию гражданской защиты и систем оповещения до 2029 года. Программа в частности предусматривает установку сирен и новых укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что немецкое правительство хочет инвестировать 10 млрд евро, или 12 млрд долларов, в гражданскую защиту и управление чрезвычайными ситуациями до 2029 года,

- Мы модернизируем нашу гражданскую оборону, - сказал Добриндт.

Эти планы появились на фоне растущей геополитической напряженности, а также угроз экстремизма и так называемых гибридных атак, которые могут включать, например, атаки на электросеть и дезинформационные кампании.

Пакт о гражданской защите предусматривает установление:

- сирен для оповещения населения,

- цифровых систем оповещения для мобильных телефонов,

- новых укрытий,

- около 1500 транспортных средств для пожарной охраны, служб скорой помощи, мобильных командных центров и тяжелой техники.

По данным издания, инициатива также предусматривает проведение учений по ликвидации последствий катастроф военными, спасательными службами, Федеральным агентством по технической помощи и гуманитарными организациями.

Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году правительство Германии приняло решение о модернизации системы общественных укрытий.

Сейчас Германия имеет 579 укрытий для около 480 000 человек, многие из которых не использовались со времен холодной войны.

