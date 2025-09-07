Двухлетний ребенок убедил легендарного Билла Мюррея сняться в фильме
Актер не смог отказать.
На кинофестивале в Торонто состоялась премьера документального фильма «Джон Кэнди», посвященного жизни и карьере знаменитого актера Джона Кэнди, скончавшегося в 1994 году в возрасте 43 лет.
Продюсер картины актер Райан Рейнольдс поделился забавной историей о том, как ему удалось привлечь к проекту легендарного Билла Мюррея, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
По словам актера, уговорить 74-летнего Мюррея оказалось непросто. Телефонные звонки приводили лишь к загадочным автоответчикам, а видеосообщения оставались без ответа. Ситуацию неожиданно спас его младший сын Олин.
«Было уже 11:30 ночи, ребенок должен был спать. Он вошел в комнату, и я попросил: «Скажи Биллу, чтобы он пришел на интервью». И он посмотрел прямо в камеру и сказал: «Приди на интервью, Билл». Я добавил: «Откажи ребенку — и мы узнаем, какой ты монстр». И просто выключил запись», — с улыбкой рассказал Рейнольдс.
После этого Мюррей перезвонил и согласился помочь: «Что я могу сделать для Джона Кэнди?» — спросил он.
Фильм снял режиссер Колин Хэнкс, сын Тома Хэнкса. По словам Рейнольдса и Хэнкса, Джон Кэнди был не только выдающимся комиком, но и человеком, с которым зрители могли себя ассоциировать.
«Кэнди оказал огромное влияние на мою карьеру. Его смерть в 1994-м стала первым моментом, когда я остро пережил уход знаменитости», — признался Рейнольдс.
Теперь актер надеется показать публике «настоящего Джона Кэнди», начиная с его родного Торонто.