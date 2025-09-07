«Лукашенко боится врачей»
- 7.09.2025, 18:11
Диктатор из-за страха никому не доверяет.
На этой неделе 150-килограммовый Лукашенко прохромал в Пекине по красной дорожке на площади Тяньаньмэнь.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли диктатора, который прибыл на парад в неряшливом виде, в расстегнутом пиджаке.
Приводим некоторые из них:
«Китайское телевидение показало, как Лукашенко, обливаясь потом, ковылял к месту парада на площади Тяньаньмэнь, но затем среди других лидеров на правительственной трибуне его не оказалось. Не дошел. Сошел с дистанции».
«Одно презрение к нему с учётом того, как он строил из себя спортсмена всех видов спорта, хвалился«здоровьем и победами» своей команды в турнирах и тем,что он не видит коронавируса».
«Лучше бы его на лафете показали».
«Боится врачей и наркоза. Усыпят».
«Покупаем шампанское, скоро праздник».
«Может ему будет легче передвигаться на роликовых коньках? Посоветуйте тем, кто его лечит».
«Ощущение, что сейчас это рухнет и больше не встанет».