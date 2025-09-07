закрыть
«Лукашенко боится врачей»

  • 7.09.2025, 18:11
«Лукашенко боится врачей»

Диктатор из-за страха никому не доверяет.

На этой неделе 150-килограммовый Лукашенко прохромал в Пекине по красной дорожке на площади Тяньаньмэнь.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли диктатора, который прибыл на парад в неряшливом виде, в расстегнутом пиджаке.

Приводим некоторые из них:

«Китайское телевидение показало, как Лукашенко, обливаясь потом, ковылял к месту парада на площади Тяньаньмэнь, но затем среди других лидеров на правительственной трибуне его не оказалось. Не дошел. Сошел с дистанции».

«Одно презрение к нему с учётом того, как он строил из себя спортсмена всех видов спорта, хвалился«здоровьем и победами» своей команды в турнирах и тем,что он не видит коронавируса».

«Лучше бы его на лафете показали».

«Боится врачей и наркоза. Усыпят».

«Покупаем шампанское, скоро праздник».

«Может ему будет легче передвигаться на роликовых коньках? Посоветуйте тем, кто его лечит».

«Ощущение, что сейчас это рухнет и больше не встанет».

