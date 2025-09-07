закрыть
7 сентября 2025, воскресенье, 19:22
Премьер-министр Великобритании жестко высказался о российской атаке на Киев

  • 7.09.2025, 18:25
Премьер-министр Великобритании жестко высказался о российской атаке на Киев
Кир Стармер

Хозяин Кремля несерьезно относится к миру.

Ночной массированный удар по Киеву и по Украине в целом демонстрирует, что российский диктатор Путин не воспринимает серьезно требования заключить мир в Украине и «чувствует себя безнаказанным».

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Стармер заявил, что поражен очередным российским нападением на Киев и на всю Украину. В результате российских атак погибли люди, была повреждена инфраструктура. В том числе впервые было повреждено здание правительства Украины.

- Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру. Сейчас, как никогда раньше, мы должны твердо стоять на поддержке Украины и ее суверенитета, - добавил он.

