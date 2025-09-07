Железнодорожники раскрыли правду о том, что происходит на БелЖД 2 7.09.2025, 18:46

Белорусам стоит задуматься о своей безопасности.

В августе 2025 года на БЖД было допущено два серьёзных нарушения безопасности движения поездов, классифицируемых как события, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Причём данные происшествия имели место на протяжении короткого периода времени — в течение трёх суток, отмечает

Так, 24 августа 2025 года на станции Орша-Восточная (Минское отделение БЖД — НОД-1) при выполнении маневровой работы допущен сход маневрового тепловоза всеми (шестью) колёсными парами.

Около 12 часов дня при выезде маневрового локомотива ЧМЭ3 ПМС-78 с четырьмя вагонами, прицепленными спереди, машинист локомотива не произвёл остановку перед ручным стрелочным переводом № 110 для проверки его положения и плотности прилегания остряков к рамному рельсу.

Так как стрелочный перевод находился не по маршруту следования маневрового состава, произошёл его взрез.

Продолжая выполнять маневровую работу, машинист тепловоза осуществил обратное движение в направлении подъездных путей ПМС-78 по ранее взрезанному ручному стрелочному переводу № 110. В результате этого произошёл сход тепловоза с рельс всеми шестью колёсными парами.

Постановка тепловоза обратно на путь и устранение последствий схода потребовали задействования восстановительного поезда.

Данный случай, в соответствии с действующей на БЖД классификацией, является событием, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и сочетает в себе сразу два происшествия — взрез стрелки и последующий сход подвижного состава при манёврах.

Причиной данного происшествия стало нарушение требований ряда нормативных документов БЖД и техническо-распорядительного акта станции Орша-Восточная непосредственными исполнителями — машинистом локомотива и составителем поездов.

Следующее происшествие было допущено 26 августа 2025 года на железнодорожной станции Погорельцы (Барановичское отделение БЖД — НОД-2).

На четвёртый путь данной станции около двух часов ночи со станции Барановичи-Центральные прибыл хозяйственный поезд для участия в технологическом «окне», запланированном к проведению днём в указанные сутки.

Около пяти часов утра, после прихода на работу дежурного по станции (ДСП) Погорельцы, была организована маневровая работа по переформированию состава хозяйственного поезда, находившегося на четвёртом пути станции, с целью подготовки его к выполнению работ «в окно».

Для этого локомотив, с которым прибыл хозяйственный поезд и находившийся со стороны нечётной горловины станции Погорельцы (по направлению к Минску), отцепился от состава, выехал и по свободному пути переехал в хвост поезда со стороны чётной горловины (по направлению к Барановичам).

Далее, отцепив группу из двух вагонов, локомотив отъехал вместе с ними от состава хозяйственного поезда с целью выполнения операций по переформированию состава. При этом оставшаяся группа из порядка 28 вагонов пришла в неуправляемое движение и самостоятельно покатилась по направлению перегона Погорельцы — Городея (в сторону Минска). Продолжая неконтролируемое движение, данная группа вагонов взрезала стрелочный перевод № 13, расположенный в нечётной горловине станции Погорельцы, и выкатилась на перегон Погорельцы — Городея, где и остановилась по условиям профиля пути.

По счастливому стечению обстоятельств данный случай не повлёк за собой более серьёзных происшествий, поскольку на пути следования ушедших вагонов располагался железнодорожный переезд, а на перегоне не было других поездов, в том числе пассажирских.

Причиной ухода вагонов на перегон стало нарушение порядка закрепления вагонов составителем поездов, относящимся к путевой машинной станции Барановичи (ОПМС-115). После выезда локомотива с группой из двух вагонов оставшийся состав был закреплён от ухода всего одним тормозным башмаком со стороны нечётной горловины станции. По условиям расположения станции Погорельцы в профиле пути такого количества тормозных башмаков было недостаточно для удержания состава на месте.

Данный случай, в соответствии с действующей на БЖД классификацией, является событием, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта — несанкционированное движение железнодорожного подвижного состава на маршрут приёма, отправления поезда или на перегон.

Два описанных выше случая являются грубыми нарушениями безопасности движения. Во втором эпизоде на станции Погорельцы была создана потенциальная угроза, чреватая возможным крушением или аварией с опасностью для человеческих жизней.

