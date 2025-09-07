Белорусы смогут сегодня увидеть полное лунное затмение
- 7.09.2025, 19:06
Подробная хронология необычного явления по минскому времени.
Полное лунное затмение смогут наблюдать жители Беларуси уже сегодня, 7 сентября.
Особенностью этого затмения станет красноватый оттенок, в который окрасится спутник Земли: такое возможно в случаях, когда Луна во время затмения оказывается в тени Земли и на нее падают солнечные лучи, прошедшие через земную атмосферу.
Все фазы затмения будут видны в Беларуси, а также на территориях России, Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.
Полная хронология затмения по минскому времени:
19.27 — начнется частное лунное затмение, Луна начнет входить в тень Земли, для белорусов по-прежнему оставаясь за горизонтом.
19.41 — восход Луны.
19.45 — заход Солнца.
20.31 — начнется полное лунное затмение, Луна при этом полностью окажется в тени Земли.
21.12 — максимальная фаза полного лунного затмения.
21.53 — завершится полное лунное затмение, Луна начнет выходить из земной тени.
22.56 — завершится частное лунное затмение, Луна полностью выйдет из тени Земли.
23.55 — завершится полутеневое лунное затмение, Луна полностью выйдет из полутени Земли.