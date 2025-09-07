«Это официальный выход России из негласного табу» 7.09.2025, 19:19

Украинский военный аналитик — о ударе Кремля по зданию Кабмина.

— Российские пропагандистские площадки массово пытаются оправдать удар по зданию Кабинета министров Украины тем, что это был удар украинской же ракетой ПВО, — пишет известный украинский военный аналитик Александр Коваленко. — Сама абсурдность такого оправдания поражает. Это же надо, чтобы украинская зенитно-управляемая ракета настолько точно, сбившись с курса, попала именно в кабинет премьер-министра!

На самом деле, в этой истории есть несколько моментов, важных для понимания.

Зачастую, между странами, в ходе войн и конфликтов, всегда приняты негласные правила нанесения ударов, среди которых существует табу на устранение первых лиц государства, которые могут быть задействованы в урегулировании конфликта, либо которые легитимизуют капитуляцию одной из сторон.

Бывают случаи, когда это негласное табу игнорируются, но в целом, мы видим, что с 2022 года Верховная Рада, Кабмин и Банковая стоят не разрушенные до основания, а в целом, относительно, невредимые.

Удар же этой ночи — это был официальный выход России из этого негласного табу и недвусмысленный намёк на то, что в случае продолжения Украиной политики игнорирования российских ультиматумов, зона ударов будет расширяться.

Кроме всего прочего, это конвульсивная реакция на горящие российские НПЗ. Своего рода угрозы – хватит бить по нашим НПЗ, или мы продолжим наносить удары по административным зданиям в Киеве.

В свою очередь, эта угроза должна быть в глазах западных партнеров Украины, особенно США, в лице Дональда Трампа, нивелирована тем, что это не российский был удар, а это украинцы сами себя обстреляли.

Правда, долго ли смогут поддерживать этот нарратив, если удары по админзданиям для них может оказаться в ближайшее время единственным принуждением Украины к прекращению нанесения ударов по НПЗ?

В свою очередь, я уже не в первый раз встречаю мысль, что этот удар развязывает нам руки в вопросах ответных ударов, даже по Кремлю. Но не вижу в этом абсолютно никакого практического смысла.

Не разрушенная Спасская башня, а очередной горящий НПЗ с годовым оборотом нефте-продукции 6-7 млн тонн будет оказывать давление на Россию.

Спасская башня может спонтанно всполохнуть в самом конце войны, накануне нашей неоспоримой победы и неизбежной капитуляции РФ. А пока у нас более приоритетные цели с куда большим КПД. И по конвульсиям РОВ это заметно.

