7 сентября 2025, воскресенье
«Последствия для Лукашенко могут быть очень печальными»

  • 7.09.2025, 19:38
«Последствия для Лукашенко могут быть очень печальными»

Режим несет ответственность за сегодняшние удары по Киеву.

Российские оккупационные войска в ночь на 7 сентября нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине.

Сообщается, что дроны атаковали Украину и с территории Беларуси.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Мечтаю дожить до победы над диктаторами».

«Снова Беларусь стала активным союзником террористической России, и напала на украинцев. Никогда не будет забыт февраль 2022-го, когда армада русских танков из Беларуси шла на захват Киева. Позор режиму Лукашенко».

«Слава белорусским парням и девчатам, настоящим патриотам Беларуси, которые в составе ВСУ сражаются против диктаторов Путина и Лукашенко за свободу Украины и Беларуси!»

«Лукашенко хоть иногда смотрит на месяц вперед? Последствия могут быть очень печальными. Сожгут Мозырский НПЗ и Новополоцкий впридачу».

«Атака на Москву - превосходная идея. Она ускорит освобождение и Беларуси».

