«Последствия для Лукашенко могут быть очень печальными»2
- 7.09.2025, 19:38
Режим несет ответственность за сегодняшние удары по Киеву.
Российские оккупационные войска в ночь на 7 сентября нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине.
Сообщается, что дроны атаковали Украину и с территории Беларуси.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:
«Мечтаю дожить до победы над диктаторами».
«Снова Беларусь стала активным союзником террористической России, и напала на украинцев. Никогда не будет забыт февраль 2022-го, когда армада русских танков из Беларуси шла на захват Киева. Позор режиму Лукашенко».
«Слава белорусским парням и девчатам, настоящим патриотам Беларуси, которые в составе ВСУ сражаются против диктаторов Путина и Лукашенко за свободу Украины и Беларуси!»
«Лукашенко хоть иногда смотрит на месяц вперед? Последствия могут быть очень печальными. Сожгут Мозырский НПЗ и Новополоцкий впридачу».
«Атака на Москву - превосходная идея. Она ускорит освобождение и Беларуси».