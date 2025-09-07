Топ-4 легких фильма и сериала для вечернего просмотра

Топ-4 легких фильма и сериала для вечернего просмотра1
- 7.09.2025, 19:56
- 1,098
Эти ленты помогут зарядиться энергией и оптимизмом.
Мощные блокбастеры или напряженные триллеры – это кино, которое обожает многие зрители, но вряд ли оно сможет поднять настроение, или поможет избавиться от тревоги. Легкие и добрые ленты бывают недооцененными, хотя именно они дарят приятные эмоции и во время, и после просмотра.
Редакция «Кино 24»
«Как избавиться от парня за 10 дней»
Год: 2003
Режиссер: Дональд Питри
Рейтинг IMDb: 6,5
Главная героиня – журналистка Энди Андерсон – получает нестандартное задание на работе. Ей нужно написать статью о том, что делают женщины, когда хотят избавиться от мужа. На этот материал у нее всего 10 дней. Поэтому девушка должна найти любого парня, влюбить его в себя, а потом "отшить". В ее глаз бросается Энди, который как раз поспорил с боссом, что сможет за 10 дней влюбить в себя девушку.
Эта классика романтического жанра, где забавные ситуации, неожиданные сюжетные повороты и трогательная история любви.
«Добейся успеха»
Год: 2000
Режиссер: Пейтон Рид
Рейтинг IMDb: 6,2
Каждая университетская футбольная команда имеет группу поддержки. Это зажигательные девушки, которые заводят толпу и поддерживают игроков. Даже среди этих коллективов есть свой чемпионат. Борьба на нем не менее напряженная, чем на футбольном поле, а порой дело доходит до хитростей и неожиданных приемов.
Этот спортивный фильм не только веселый, но и мотивационный, потому что напоминает, как важно продолжать бороться. Но также он является настоящим зарядом энергии и драйва. Энергичные и бодрящие выступления девушек, танцевальные номера, – это то, что мгновенно вызывает улыбку.
«Начальная школа «Эбботт»
Год: 2021 – до сих пор
Руководитель проекта: Квинта Брансон
Рейтинг IMDb: 8,2
Комедийный сериал рассказывает о будничной жизни учителей и учеников начальной школы. В одной из хуже всего профинансированных государственных школ работают самоотверженные учителя. Они не теряют надежды и продолжают помогать ученикам получить образование и получить шанс на светлое будущее.
Искренность персонажей сериала, его легкая атмосфера, очаровательные персонажи и тонкий юмор, – все это делает его обязательным для просмотра.
«Тед Лассо»
Год: 2020 – 2023
Руководитель проекта: Джейсон Судейкис и Брендан Хант
Рейтинг IMDb: 8,8
В центре сериала – тренер провинциальной команды колледжа по американскому футболу, которого приглашают стать менеджером английской команды премьер-лиги «Ричмонд». Но у Теда нет никакого опыта, его ненавидят и футболисты, и болельщики, а владелица клуба хочет подставить мужчину. Но с каждым днем тренер завоевывает любовь и уважение искренностью и оптимизмом.
Сериал уже покорил сердца миллионов зрителей, поэтому посмотрите его, если вы еще не успели. Это настоящая терапия добром, оптимизмом и верой в людей. Он понравится, даже если вы не поклонник спорта.