7 сентября 2025, воскресенье, 20:32
ВСУ перехватили инициативу на двух направлениях

  • 7.09.2025, 20:12
Сырский сообщил о территориальных успехах.

Российские оккупационные войска продолжают попытки прорыва украинской обороны на Донетчине, в частности, одной из самых горячих точек фронта остается Покровское направление, где враг создал наибольшую наступательную группировку.

Однако украинские защитники не только сдержали наступление врага, но и вернули километры территорий. Об этом рассказал Главком ВСУ Александр Сырский.

Так, если в августе ВСУ уступили на Покровском направлении 5 кв. км, то вскоре вернули под контроль уже 26 кв. км. Аналогичное соотношение в пользу Сил обороны Украины наблюдается и возле Доброполья.

Генерал побывал на позициях украинских воинов на Покровском, Добропольском и Северском направлениях. Он лично проверил командные пункты и обсудил с военными задачи, которые требуют быстрых решений. Отданы необходимые распоряжения, направленные на усиление стойкости украинской обороны.

Идет обеспечение подразделений дополнительными боеприпасами и дронами, укрепляются РЭБ и фортификации.

Во время поездки Сырский наградил бойцов 82-й десантно-штурмовой и 56-й мотопехотной бригад, поблагодарив их за профессионализм и храбрость. Главком отметил, что каждый ликвидированный оккупант приближает Украину к справедливому миру.

