В Беларуси ожидается до +27°С 7.09.2025, 20:40

Подробный прогноз погоды на 8-10 сентября.

8 сентября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10.. +16°С, местами +6.. +9°С; максимальная днем +21.. +26°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

9 сентября в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-западу, а днем по южной половине страны на погодные условия будут оказывать влияние неустойчивые воздушные массы. Ночью сохранится переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах по юго-западу, а днем местами по южной половине страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от +7°С по северо-востоку до +15°С по западу республики, максимальная днем окажется в рамках +21.. +27°С.

10 сентября погоду в Беларуси продолжат формировать неустойчивые воздушные массы. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +8.. +15°С, максимальная днем +21.. +27°С.

