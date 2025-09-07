«Яблоки просто «золотые» 7.09.2025, 21:07

1,466

Что почем на минской Комаровке в начале сентября.

Начало сентября – рубеж, когда лето уже сдает позиции, но осень еще не вступила в полную силу. Белорусские садоводы в этом году только руками разводят: яблок много не будет.

То ли дожди помешали, то ли жара, но яблочного изобилия ждать не стоит. Smartpress.by

«Своих яблок еще мало, а эти «золотые» просто»

Яблоки есть, но выбор пока скудный, и цены заставляют задуматься.

Стоимость начинается от 4.90 рублей за килограмм самых простых летних сортов и взлетает до 8–10 рублей за отборные экземпляры – румяные, идеальной формы, будто с картинки.

– Своих яблок еще мало, –переговариваются покупатели. – А эти какие-то «золотые», дешевле апельсинов купить.

Покупатели пока присматриваются, много не берут, только «на попробовать».

С ягодным изобилием мы точно прощаемся. Вместо корзин – скромные баночки с последними дарами ушедшего лета.

Вот гордо стоит последняя клубника – ягода уже не та, что в июне, и цена на нее кусается: просят почти 20 рублей за килограмм. Рядом – темно-сизая голубика, отборная малина, но цены тоже «отборные»..

– Последний шанс запастись витаминами, – слышится в толпе.

Овощи в осеннем изобилии

А вот овощные ряды – настоящее буйство красок! Здесь царство уходящего лета и ранней осени. Помидоры всех размеров и оттенков, блестящие баклажаны, кабачки, перцы, хрустящие огурцы и тыквы.

Цены пока радуют: за скромную сумму можно унести полные сумки даров уходящего сезона. Пока яблоки берут на раздумье, здесь покупают не задумываясь – на салаты, рагу и самые вкусные зимние заготовки.

Сезон ягод закрыт, яблочный – на старте. А пока главные на прилавках – овощи, которые из последних сил тянут за собой уходящее лето.

