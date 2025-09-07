Белорусы наблюдают полное лунное затмение

Белорусы наблюдают полное лунное затмение2
- 7.09.2025, 21:16
Яркие фото.
Прямо сейчас белорусы могут увидеть единственное в 2025-ом году полное лунное затмение.
Спутник Земли приобрел бордовый оттенок, а само явление видно невооруженным глазом. В соцсетях появились кадры затмения.
Отметим, что в 21:53 по Минску — завершится полное лунное затмение, Луна начнет выходить из земной тени.
22:56 — завершится частное лунное затмение, Луна полностью выйдет из тени Земли.
23:55 — завершится полутеневое лунное затмение, Луна полностью выйдет из полутени Земли.