7 сентября 2025, воскресенье, 22:30
Белорусы наблюдают полное лунное затмение

  • 7.09.2025, 21:16
  • 3,618
Яркие фото.

Прямо сейчас белорусы могут увидеть единственное в 2025-ом году полное лунное затмение.

Спутник Земли приобрел бордовый оттенок, а само явление видно невооруженным глазом. В соцсетях появились кадры затмения.

Отметим, что в 21:53 по Минску — завершится полное лунное затмение, Луна начнет выходить из земной тени.

22:56 — завершится частное лунное затмение, Луна полностью выйдет из тени Земли.

23:55 — завершится полутеневое лунное затмение, Луна полностью выйдет из полутени Земли.

