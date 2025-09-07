Украинские дроны-перехватчики этой ночью сбили более 150 целей 7.09.2025, 21:22

Об этом заявил Зеленский.

В ночь на 7 сентября украинские дроны-перехватчики обезвредили более чем полторы сотни вражеских беспилотников, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Президент Украины рассказал, что за одну ночь на 7 сентября Россия использовала более 400 дронов типа «Шахед», а общее количество средств воздушного нападения в том ударе достигало 810.

Почти половина этих дронов имела целью осложнить воздушную обстановку и перегрузить системы противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, по данным Зеленского, были применены ракеты, в частности баллистические. Глава Украины подчеркнул, что значительную часть вражеских атак удалось сбить, и это он оценивает как весомый результат.

- Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более полутора сотен перехватов. Также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики, - отметил он.

Зеленский поблагодарил силы ПВО и добавил, что, несмотря на успехи, не все удалось сбить. Президент Украины подчеркнул необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны, что остается приоритетной задачей для Украины.

