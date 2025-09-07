Американские военные добровольно идут на войну в Украине: в NYT объяснили, что их мотивирует 7.09.2025, 21:34

Со временем состав американских добровольцев в Украине изменился.

Поток американских добровольцев, которые служат в украинской армии, уменьшился, однако никогда не прекращался после первой волны, которая началась после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Независимые оценки количества американцев, которые с 2022 года добровольно вступить в ряды ВСУ, значительно расходятся - от более 1000 до нескольких тысяч бойцов.

В то же время украинская сторона не обнародует такие цифры. Об этом пишет The New York Times (перевод - «Униан»)

В издании отметили, что со временем состав американских добровольцев изменился - сейчас большую часть составляют люди без военного опыта, люди старшего возраста или ветераны США, которые хотят восстановить свою военную карьеру.

- Интервью с американскими новобранцами, гуманитарными работниками, которые им помогают, и их украинскими командирами выявляют целый ряд мотивов. Некоторые приезжают в поисках цели и возможностей, которых, по их мнению, не хватает в бесперспективной работе на родине. Возмущение российской агрессией остается одним из главных мотивов, а некоторые солдаты ищут способ оставить позади неспокойную жизнь. Другие же хотят получить второй шанс на военную карьеру и испытать себя в бою, - говорится в материале.

В то же время некоторые солдаты рассказали, что планируют остаться в Украине после окончания войны и надеются найти возможности, которые недоступны в США.

В NYT добавляют, что несмотря на причины, вступление в ряды ВСУ превратило этот конфликт в острое, определяющее для американских добровольцев испытание. Многие из них пережили опасные ситуации, получили тяжелые ранения, потеряли товарищей и провели длительное время в окопах и руинах городов.

По словам журналистов, Украина не имеет такого количества солдат, как Россия, поэтому сталкивается с проблемами мобилизации, из-за чего с радостью принимает иностранных добровольцев. Такие военные служат в регулярных армейских подразделениях или в одном из двух международных легионов. Оплата их работы такая же, как и у украинских бойцов - около 1000 долларов в месяц и боевые надбавки, которые могут добавлять около 3000 долларов в месяц.

- Некоторые люди приезжают в Украину с мотивом бороться за свободу, за то, что является правильным. Другие хотят заработать деньги или убегают от закона, - поделился украинский командир взвода международных солдат, в который входят американцы, Николай Лавренюк.

По словам командира, он видел, как некоторые американские граждане приезжали с плохим состоянием зубов, а также с проблемами, которые связаны с наркотиками и законом.

Он рассказал, что одного американского солдата разыскивали в его стране за контрабанду наркотиков через мексиканскую границу. Однако, как говорит Лавренюк, до того, как это стало известно и его арестовали, "он хорошо воевал".

Защитник добавил, что американских ветеранов ценят в ВСУ, ведь они обычно лучше обучены, чем ветераны вооруженных сил других стран.

- Это прекрасно, что они есть в наших рядах, - заверил он.

