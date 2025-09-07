В Красном море повреждены несколько оптоволоконных кабелей 7.09.2025, 21:45

1,674

Из-за этого наблюдаются проблемы в работе Microsoft.

В связи с повреждением нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море наблюдаются перебои с работой облачной платформы Microsoft Azure. Пользователи могут столкнуться с задержками и проблемами в работе сервиса, заявила американская технологическая корпорация Microsoft в ночь на воскресенье, 7 сентября, сообщает «Немецкая волна»

Пострадал трафик через Ближний Восток

При этом пострадал трафик данных через Ближний Восток, начинающийся или заканчивающийся в азиатском и европейском регионах. В Microsoft добавили, что перенаправили этот трафик по альтернативным маршрутам, что привело к увеличению задержек.

По данным корпорации, восстановление повреждений может занять продолжительное время. Причина обрыва подводных кабелей не называется. Как указывает агентство Bloomberg, восстановление подводных кабелей в Красном море, являющемся важнейшим телекоммуникационным маршрутом между Европой, Азией и Африкой, осложняется регулярными атаками йеменских хуситов. Аналогичные обрывы подводных кабелей уже некоторое время фиксируются в других регионах, прежде всего, в Балтийском море.

Microsoft Azure - после Amazon AWS второй по величине в мире поставщик облачных услуг, предоставляющий инструменты для вычислений, аналитики и хранения данных.

