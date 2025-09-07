The Washington Post: Украина хочет парализовать армию РФ на суше, как сделала это в море 7.09.2025, 22:08

Новая стратегия Украины может заключаться в попытках постоянно срывать военные планы России.

Шаги России и Украины показывают, что боевые действия еще далеко не завершены. Об этом в колонке для The Washington Post (перевод - «Униан»)

Он указывает на то, что продолжение боевых действий свидетельствует о провале мирных усилий президента США Дональда Трампа, во время которых он «высказывал пустые угрозы и ставил размытые сроки». По мнению автора колонки, которое он сформировал после консультаций с военными экспертами, боевые действия не приведут к прорыву ни одной из сторон.

В частности, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк сказал ему, что украинцы стремятся парализовать российскую армию на суше и в воздухе, повторив успех в Черном море.

- Россия может продолжать борьбу, но если эта модель будет достигнута, она не победит, - пишет автор.

Он приводит цитату Загороднюка: «Стратегия Украины теперь должна перейти от попыток сдерживать атаки к активному предотвращению российского оперативного успеха, независимо от того, как долго продлится война».

Также Игнатиус напомнил о выступлении российского генерала, начальника Генштаба оккупационных войск Валерия Герасимова. В конце августа тот выступил с речью, в которой подвел итоги летней кампании и заявил о продолжении «наступательных операций». Герасимов выступал на фоне бумажной карты, в которой многие территории Украины были обозначены оккупированными.

Однако при этом россияне достигли «незначительного прогресса» этим летом, пишет автор. А российские потери при этом в США оценивают, как очень значительные - более 1 миллиона погибших и раненых.

- Согласно одной из оценок США, Россия несет не менее пяти потерь на каждого украинца. В некоторых боях это соотношение, как говорят, достигает 12 к 1. - пишет журналист.

Ссылаясь на разговор с Загороднюком, автор добавил, что Украина будет пытаться продолжать лишать Россию достигать ее военных целей и научиться «процветать под постоянным военным давлением». В частности, этого можно достичь, расширив зону поражения российской техники на десятки километров. При этом, самой сложной составляющей этой стратегии является построение действенной системы ПВО.

- Украина героически принимает то, что можно охарактеризовать как «стратегический пессимизм». Кавалерия не идет. Трамп не собирается заканчивать войну ни за день, ни за год, ни вообще. Европа, что похвально, заполняет пробел, пока Трамп отступает. Но вряд ли Европа предоставит какие-то «гарантии безопасности», пока не будет заключено перемирие, которое не произойдет в ближайшее время, - подытожил автор колонки.

