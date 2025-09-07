закрыть
7 сентября 2025, воскресенье, 22:30
«Я был там две недели назад»

  • 7.09.2025, 22:15
«Я был там две недели назад»

Келлог высказался об ударе РФ по Кабмину Украины.

Россия нанесла мощный удар по Кабинету министров Украины в Киеве, что свидетельствует об опасной эскалации конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога.

«Опасность любой войны заключается в ее эскалации. Россия, кажется, эскалирует конфликт, нанеся наибольший удар по войне по офисам Кабинета министров Украины в Киеве», - отметил Келлог.

Он вспомнил, что всего две недели назад он с премьер-министром Украины Юлией Свириденко находился в этом здании.

- История показывает, что такие действия могут привести к эскалации событий, которые выходят из-под контроля. Именно поэтому президент (США Дональд, - ред.) Трамп работает над прекращением этой войны. Этот удар не был сигналом того, что Россия хочет дипломатически закончить эту войну, - отметил спецпредставитель президента США.

