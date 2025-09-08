«Трамп верит не в санкции, а в тарифы» 8.09.2025, 0:15

Как США и Европа могут совместно надавить на экономику России.

В Вашингтоне в понедельник, 8 сентября, встретятся представители США и Европейского Союза для переговоров по введению новых санкций в отношении России.

Вряд ли после первых переговоров будут какие-то результаты, но сам факт их начала — это уже важный шаг. Кроме того, президент США Дональд Трамп не готов к введению новых санкций против РФ. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал

Он отрицательно высказался о пафосных заявлениях о введении адских сокрушительных санкций против России и заметил, что ограничения должны быть реальными и эффективными, чтобы они смогли нанести реальный ущерб обороноспособности РФ, уменьшить ее финансовые ресурсы для ведения войны против Украины.

- Я бы не ждал однозначного окончательного результата от переговоров, которые пройдут в Вашингтоне. Сам факт таких переговоров — это уже шаг вперед, очень серьезный, важный шаг, что такие переговоры начинаются, начинается практический диалог, как совместно оказывать санкционное давление на Россию. Об этом надо договариваться. Не думаю, что сразу же договорятся. Увы, и Трамп, мне кажется, не совсем готов к усилению санкций против России. Это отдельная проблема. Трамп верит в тарифы, но плохо относится к санкциям, — считает Фесенко.

По его словам, переговоры между США и ЕС о санкциях против России имеют позитивное значение, потому что нужна конкретная управленческая и политическая механика.

- Раньше США и Европа действовали более-менее скоординировано в санкционном давлении на Россию. При Трампе эта координация исчезла. Сейчас ее пытаются восстановить. И нужны совместные санкции против российского танкерного флота, вторичные санкции против других стран. Если они будут совместными — эффект от санкций будет сильнее, — пояснил политолог.

Он заметил, что санкции нужно не просто расширять, но и усиливать их эффективность.

- Например, вводятся санкции против танкерного флота России. Он вроде бы теневой, но всем известны корабли, имена капитанов. Но давайте, чтобы это реальные санкции были. Чтобы не было, например, прохода этих танкеров через территориальные воды Европейского Союза. Чтобы не было перегрузок российской нефти в территориальных водах Европейского Союза. С Соединенными Штатами надо более решительно и совместно работать над вторичными санкциями, над усилением давления на банковский сектор России. Тут очень много совместной работы. У американцев опыт по вторичным санкциям хороший, то, чего нет у европейцев, — сказал Фесенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com