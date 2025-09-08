На посольство РФ в Швеции сбросили пакет с краской 8.09.2025, 2:20

С помощью дрона.

В Стокгольме на территорию российского посольства неизвестный дрон сбросил пакет с краской. Россияне активно начали на это жаловаться в соцсетях, сообщает РБК-Украина.

Так 7 сентября посольство России в Швеции снова «подверглось нападению» с использованием дрона.

По данным российской дипмиссии с неизвестного беспилотника на территорию посольства был сброшен пластиковый пакет с краской.

Заметим, что это не первый подобный случай. В частности, в прошлом году неизвестные устроили нападение на посольство Швеции в Москве.

Группа лиц применила газовые баллончики в помещении охраны возле посольства. За эти действия их задержала местная полиция.

А уже через несколько дней в Швеции беспилотник сбросил краску на посольство Российской Федерации.

Кроме того, в начале этого года в Стокгольме неизвестный на авто пытался прорваться в российское посольство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com