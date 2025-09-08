закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 2:30
На посольство РФ в Швеции сбросили пакет с краской

  • 8.09.2025, 2:20
С помощью дрона.

В Стокгольме на территорию российского посольства неизвестный дрон сбросил пакет с краской. Россияне активно начали на это жаловаться в соцсетях, сообщает РБК-Украина.

Так 7 сентября посольство России в Швеции снова «подверглось нападению» с использованием дрона.

По данным российской дипмиссии с неизвестного беспилотника на территорию посольства был сброшен пластиковый пакет с краской.

Заметим, что это не первый подобный случай. В частности, в прошлом году неизвестные устроили нападение на посольство Швеции в Москве.

Группа лиц применила газовые баллончики в помещении охраны возле посольства. За эти действия их задержала местная полиция.

А уже через несколько дней в Швеции беспилотник сбросил краску на посольство Российской Федерации.

Кроме того, в начале этого года в Стокгольме неизвестный на авто пытался прорваться в российское посольство.

