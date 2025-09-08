закрыть
Что задумал Путин

  • 8.09.2025, 6:00
Что задумал Путин

Кремль решил серьезно экономить.

Диктатор РФ Путин хочет увеличить доходы российского бюджета, чтобы тратить еще больше средств на армию. У него не так и много вариантов, как это реализовать.

Об этом «24 Каналу»

Как Россия может нарастить доходы в бюджет?

Как отметил Гардус, Россия может попытаться уменьшить расходы бюджета с помощью российского населения и бизнеса. Там уже сокращают много различных невоенных проектов.

Всякие мосты, переправы, трассы федерального значения, проекты по газификации регионов, проведение канализации, ремонт коммунальной инфраструктуры. Многое из этого останавливают. Также в России уменьшается программа жилищного строительства. Там осталось лишь несколько категорий, которые могут получить ипотеку с низкими процентами, – отметил Гардус.

Также там будут уменьшать льготы для различных производителей. Те же «АвтоВАЗ» и «Москвич» существенно страдают от конкуренции с Китаем. Однако они держатся на плаву благодаря средствам из российского бюджета. Теперь все это будут урезать.

- Еще один из способов экономии бюджета – замораживание индексации социальных выплат, пенсий, зарплат в невоенном секторе. В общем шаги к сбалансированию бюджета там делают. Но все это влияет на невоенный сектор. Все остальные будут получать меньше, чтобы армия получала столько, сколько имеет, или же больше, – объяснил Гардус.

