«Мы видим необычные перемещения россиян на границах Беларуси»1
- 8.09.2025, 7:43
- 6,054
Кремль готовит провокации против стран Балтии?
Российский диктатор Владимир Путин может вторгнуться в «ахиллесову пету» НАТО - Сувалкский коридор, который соединяет Польшу и страны Балтии. Об этом изданию The Sun рассказал бывший старший офицер военной разведки Великобритании Филип Ингрем, который провел соответствующее расследование.
Отмечается, что Сувалкский коридор имеет длину около 100 км и находится между Польшей и Литвой. Он находится рядом с Калининградской областью и Беларусью.
Ингрем подчеркнул, что захват Сувалкского коридора фактически отрезал бы страны Балтии от их союзников по НАТО.
«Мы видим усиление российского военного присутствия в Калининградской области и Беларуси, мы видим внезапные военные учения и необычные перемещения войск», - поделился он в разговоре с журналистами.
По мнению эксперта, любые угрозы для Эстонии, Латвии или Литвы сопоставимы с теми моментами, которые предшествовали полномасштабному вторжению в Украину. Он заявил, что это нужно интерпретировать как серьезный предупреждающий знак.
Ингрем предупредил, что на возможное вторжение РФ в Сувалкский коридор могут указывать повышенная активность пропагандистских кампаний Москвы, направленных против стран Балтии, а также разжигание беспорядков среди русскоязычных меньшинств.