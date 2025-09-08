«Мы видим необычные перемещения россиян на границах Беларуси» 1 8.09.2025, 7:43

6,054

Кремль готовит провокации против стран Балтии?

Российский диктатор Владимир Путин может вторгнуться в «ахиллесову пету» НАТО - Сувалкский коридор, который соединяет Польшу и страны Балтии. Об этом изданию The Sun рассказал бывший старший офицер военной разведки Великобритании Филип Ингрем, который провел соответствующее расследование.

Отмечается, что Сувалкский коридор имеет длину около 100 км и находится между Польшей и Литвой. Он находится рядом с Калининградской областью и Беларусью.

Ингрем подчеркнул, что захват Сувалкского коридора фактически отрезал бы страны Балтии от их союзников по НАТО.

«Мы видим усиление российского военного присутствия в Калининградской области и Беларуси, мы видим внезапные военные учения и необычные перемещения войск», - поделился он в разговоре с журналистами.

По мнению эксперта, любые угрозы для Эстонии, Латвии или Литвы сопоставимы с теми моментами, которые предшествовали полномасштабному вторжению в Украину. Он заявил, что это нужно интерпретировать как серьезный предупреждающий знак.

Ингрем предупредил, что на возможное вторжение РФ в Сувалкский коридор могут указывать повышенная активность пропагандистских кампаний Москвы, направленных против стран Балтии, а также разжигание беспорядков среди русскоязычных меньшинств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com