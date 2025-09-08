Это происходит впервые в истории Кирилл Мартынов

8.09.2025, 7:46

3,680

Слабость их нового тысячелетного рейха состоит в демографии.

Увлечение властей «мерами по повышению рождаемости» только на первый взгляд кажется чем-то иррациональным. В Кремле догадываются, что слабость их нового тысячелетного рейха состоит в демографии. Повышения рождаемости в российском сверхиндивидуалистическом обществе достичь, конечно, не получится, но имитация этой деятельности делает будущее менее пугающим. Примерно так люди старшего возраста начинают записываться в спортивные залы, чтобы убедить себя, что неизбежное не наступит.

Медианный возраст жителей России составляет 40,3 года. Пять лет назад во время ковида он составлял 38,7 лет, таким образом старение за пять лет составило внушительные 1,6 года (даже несмотря на влияние пандемии, о чем ниже). Поскольку женщины живут у нас заметно дольше мужчин, медианный возраст для женщин оставляет 43,2 года, в то время как у мужчин 38,3.

Мне неизвестны примеры в мировой истории, когда страна с таким возрастным населением участвовала бы в большой войне и ставила перед собой цели захватить достаточно крупных соседей. Империи прошлого воевали за счет демографического давления, когда миллионы молодых людей не находили себя в жизни. Россия воюет за счет того, что люди старше 35 не нашли себя в мире стабильности, построенной за четверть века: именно неудачники записываются в наемников.

С темпом старения в 1,6 года за пять лет Россия превращается в страну стариков, причем если в развитых странах это сопровождается социальным обеспечением, высоким уровнем жизни и долголетием, то у нас выстроена территория нищей старости, где мужчины умирают в среднем в 67,5 лет, сразу после выхода на пенсию в 65 из-за “особенностей гендерной социализации”, связанной с алкоголем, войной, а также отсутствием доступа к медицине.

В России 40,8 млн пенсионеров, то есть почти каждый третий человек в стране получает пенсию по старости. Федеральный бюджет расходует на пенсии 2,2 трлн рублей в год, при этом средняя пенсия составляет 24 тысячи рублей или 250 евро. Для сравнения на войну Россия сейчас тратит 17 трлн рублей, что составляет 41% всех расходов федерального бюджета.

COVID убил в России миллион человек в 2020-2021 годах, в основном пожилых, что вместе с повышением пенсионного возраста, проведенного накануне, позволи избавиться от лишнего баласта в пенсионной системе и перенаправить деньги на войну. Война и коррупция – прямые причины нищей старости и пенсии в 250 евро.

На войне Россия потеряла около 900 тысяч человек, 250 тысяч убитыми и 650 тысяч ранеными, причем средний возраст подтвержденных убитых составил 39 лет. Так называемая естественная убыль населения в 2024 году составляет по официальным данным 600 тысяч человек, в этом году Росстат засекретил демокрафическую статистику.

За три года из России эмигрировали от 580 тысяч до 1,1 млн человек, в первую очередь молодые люди, многие из которых являются квалифицированными специалистами. Это крупнейшая волна эмиграции со времен распада СССР, сопоставимая по своим масштабам с первой русской эмиграцией после 1917 года.

Государство превращается в раздаточный механизм, поддерживающие базовые биологические процесс, эрос и танатос, в попытке остановить эту тенденцию или скорее отвернуться от реальных демографических перспектив умирающей империи. Причем на эрос, то есть на повышение рождаемости, оно может потратить лишь 3,2-4,4 трлн рублей в год, в пять раз ниже, чем на продолжение убийств (но все же больше, чем на достойную старость) – и примерно с таким же нулевым эффектом, поскольку признаков повышения коэффициента рождаемости не просматривается.

Кирилл Мартынов, Telegram

