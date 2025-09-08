Симоньян рассказала, что ей диагностировали страшную тяжелую болезнь1
Российскую пропагандистку ждет операция.
Главред российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала в эфире своего коллеги Владимира Соловьева, что ей диагностировали «страшную тяжелую болезнь».
«У меня завтра операция — как раз под этим орденом», — на груди Симоньян с левой стороны висел орден равноапостольной княгини Ольги III степени за «Сохранение традиционных ценностей», который накануне ей вручил патриарх Кирилл.
Муж Симоньян, пропагандист Тигран Кеосаян, восемь месяцев назад пережил клиническую смерть и находится в коме.
Симоньян говорила, что якобы после этого хотела ехать воевать в Украину.