Симоньян рассказала, что ей диагностировали страшную тяжелую болезнь

1
  • 8.09.2025, 7:57
  • 3,704
Симоньян рассказала, что ей диагностировали страшную тяжелую болезнь
Маргарита Симоньян

Российскую пропагандистку ждет операция.

Главред российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала в эфире своего коллеги Владимира Соловьева, что ей диагностировали «страшную тяжелую болезнь».

«У меня завтра операция — как раз под этим орденом», — на груди Симоньян с левой стороны висел орден равноапостольной княгини Ольги III степени за «Сохранение традиционных ценностей», который накануне ей вручил патриарх Кирилл.

Муж Симоньян, пропагандист Тигран Кеосаян, восемь месяцев назад пережил клиническую смерть и находится в коме.

Симоньян говорила, что якобы после этого хотела ехать воевать в Украину.

