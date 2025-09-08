Лукашенко разваливается на ходу

Лукашенко разваливается на ходу1
Диктатор подогрел слухи о своих болезнях.
Визит Лукашенко в Китай, где прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества и парад по случаю завершения Второй мировой войны, запомнится белорусам кадрами, где правитель еле передвигает ноги.
Видео с больным Лукашенко собрали в TikTok-аккаунте «Хартии’97» более двух миллионов просмотров.
@charter97.org ♬ оригинальный звук - Хартия97
@charter97.org 150-килограммовый Лукашенко в Пекине: что не так с правителем? #лукашенко #здоровье #китай #пекин #беларусь #хромота #шос ♬ оригинальный звук - Хартия97
@charter97.org Китайское телевидение показала хромающего Лукашенко #лукашенко #китай #саммит #шос #самолет #трап #новости #мир #беларусь ♬ оригинальный звук - Хартия97