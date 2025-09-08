Лукашенко разваливается на ходу 1 8.09.2025, 8:02

3,326

Диктатор подогрел слухи о своих болезнях.

Визит Лукашенко в Китай, где прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества и парад по случаю завершения Второй мировой войны, запомнится белорусам кадрами, где правитель еле передвигает ноги.

Видео с больным Лукашенко собрали в TikTok-аккаунте «Хартии’97» более двух миллионов просмотров.

