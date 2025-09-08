закрыть
Лукашенко разваливается на ходу

1
  • 8.09.2025, 8:02
  • 3,326
Лукашенко разваливается на ходу

Диктатор подогрел слухи о своих болезнях.

Визит Лукашенко в Китай, где прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества и парад по случаю завершения Второй мировой войны, запомнится белорусам кадрами, где правитель еле передвигает ноги.

Видео с больным Лукашенко собрали в TikTok-аккаунте «Хартии’97» более двух миллионов просмотров.

@charter97.org

♬ оригинальный звук - Хартия97

@charter97.org 150-килограммовый Лукашенко в Пекине: что не так с правителем? #лукашенко #здоровье #китай #пекин #беларусь #хромота #шос ♬ оригинальный звук - Хартия97

@charter97.org Китайское телевидение показала хромающего Лукашенко #лукашенко #китай #саммит #шос #самолет #трап #новости #мир #беларусь ♬ оригинальный звук - Хартия97

