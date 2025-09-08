закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 8:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп отреагировал на российские удары по Украине

1
  • 8.09.2025, 8:19
  • 1,148
Трамп отреагировал на российские удары по Украине
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США анонсировал разговор с Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не в восторге» от происходящего в Украине, комментируя массированный российский обстрел 7 сентября. Об этом пишет CNN.

«Я не в восторге от того, что там происходит. Я верю, что мы это урегулируем. Но я ими не доволен. Я не доволен ничем, что связано с этой войной», – цитирует издание главу Белого дома.

Также он подтвердил журналистам, что «очень скоро» поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным, уточнив, что это произойдет «в течение следующих нескольких дней».

Кроме того, по словам Трампа, в начале недели Белый дом посетят некоторые европейские лидеры, с которыми он обсудит войну в Украине.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров