Трамп отреагировал на российские удары по Украине

Трамп отреагировал на российские удары по Украине1
- 8.09.2025, 8:19
Президент США анонсировал разговор с Путиным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не в восторге» от происходящего в Украине, комментируя массированный российский обстрел 7 сентября. Об этом пишет CNN.
«Я не в восторге от того, что там происходит. Я верю, что мы это урегулируем. Но я ими не доволен. Я не доволен ничем, что связано с этой войной», – цитирует издание главу Белого дома.
Также он подтвердил журналистам, что «очень скоро» поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным, уточнив, что это произойдет «в течение следующих нескольких дней».
Кроме того, по словам Трампа, в начале недели Белый дом посетят некоторые европейские лидеры, с которыми он обсудит войну в Украине.