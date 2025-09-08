Белорусов ждет еще один сюрприз с картошкой 8.09.2025, 8:31

Прогноз синоптиков.

Контрасты погоды, обусловленные глобальным потеплением, по-разному отразились на урожайности основных белорусских сельскохозяйственных культур в этом году. Среди тех, кому не повезло – картофель.

Как рассказала агентству «Минск-Новости» начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Екатерина Истомина, частые проливные дожди в июле привели к полеганию посевов на значительных площадях. Картофель оказался «жертвой» непогоды. С одной стороны, благодаря обилию влаги хорошо нарастали его клубни. Тем не менее в таких условиях на больших площадях картофеля распространилась фитофтора.

«Катаклизмы весны и лета 2025 года сказались на урожайности многих сельскохозяйственных культур. Из-за длительного периода низких температур в весенние месяцы хозяйства республики недополучили урожай плодовых и ягодных культур, многолетних трав первого укоса. Июньский недостаток тепла сказался на развитии помидоров, огурцов, гречихи и кукурузы», - отметил специалист.

Но есть культуры, которые выиграли в этот сезон.

«Налив зерна благодаря умеренным температурам продолжался 2–3 недели, что повлияло положительно на полновесность колоса. Частые дожди и умеренные температуры июня также способствовали продуктивности рапса, льна и корнеплодов; хорошо нарастала масса трав. Август принес тепло, что благотворно скажется на урожае кукурузы и накоплении сахаров в сахарной свекле», - рассказала хорошие новости и хорошие прогнозы Екатерина Истомина.

