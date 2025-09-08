Путин – слуга двух господ Герман Обухов

8.09.2025, 8:37

Герман Обухов

Россия проиграет войну с НАТО за два дня.

Президент Трамп сделал невозможное, чего не получалось ни у кого из его предшественников: подружить Индию с Китаем и бросить им в объятия главу неонацистского государства Вову Путина. Если 20 лет назад господином для Кремля был президент Соединенных Штатов, то теперь все перевернулось. Индия с ее полутора миллиардами населения и Китай почти с таким же количеством своих граждан будут нагибать Путина ровно столько, сколько им надо.

Россия нужна Индии и Китаю только в качестве источника дешевого сырья и не более. Свою продукцию они хотят и будут продавать Европе и Соединенным Штатам с Канадой, где проживает в совокупности тоже миллиард граждан с достаточно высоким уровнем дохода. Россия тут не конкурент Европе с Америкой от слова «совсем». Война в Украине для этих двух «глобальных игроков» не более, чем инструмент ослабления и давления на россию. Именно с этих позиций и надо оценивать их влияние на Путина, если Киев хочет привлечь эти страны на свою сторону.

«История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы» (Георг Гегель, немецкий философ, 1770-1831). Последний эшелон с рудой ушел из Советского Союза в нацистскую Германию 21 июня 1941 года. Лишь на следующий день советское правительство поняло, что оно вскармливало своего врага. В 2024 году ЕС потратил на российские ископаемые виды топлива 22 миллиарда евро и это составляет около четверти всех доходов России от их экспорта за весь год.

Так «работают» санкции Запада, президент Зеленский не может ничего потребовать от лидеров ЕС, поскольку целиком зависит от их помощи. Европа может понять всю бессмысленность ее усилий лишь тогда, когда на ее города и села полетят российские бомбы и ракеты, однако этого никогда не случится. Путин и его окружение гораздо лучше понимают, чем лидеры Европы, что Россия проиграет войну с НАТО за два дня, в отличие от «взятия Киева» за три. Это не будет уничтожение страны, а будет лишь уничтожение ее армии, включая всю ее «хваленую ядерную триаду». После чего вся верхушка российской власти уйдет в небытие, а РФ развалится как карточный домик. Если Путин боялся умереть от Ковида, то с какого перепугу он так осмелеет и будет готов умереть в ядерной войне, о которой так любят говорить на всех российских телеканалах?

Можно, конечно, продолжать «гнать волну» на всех российских телеканалах о необходимости «денацификации» и «демилитаризации» Украины, однако это постепенно начинает все меньше оказывать влияние на мозги наиболее «ватного» населения. Тогда как продажа Америкой 17 батарей «Patriots» для украинской ПВО и 3 400 крылатых ракет ERAM для ЗСУ с дальностью полета до 500 км Москву никак не вдохновляет. Сразу возникает вопрос: если Трамп «оказался вдруг ни другом, ни врагом», а как? И тут нет ответа.

Остается одно – продолжать пытаться утомлять граждан Украины ночными налетами, чтобы им скорее это надоело и они «пошли с вилами» опять менять свою власть. Москва это, в отличие от Майдана 2014, с готовностью поддержит и снова ошибется. Вот мы и пришли к окончательному выводу – эта война для Кремля и Путина лично не более, чем месть за Майдан и революцию, которая изменила все политические векторы взаимоотношений Москвы и Киева. Это, кстати, тоже недооценивают в Брюсселе и Вашингтоне, а зря.

Герман Обухов, «Обозреватель»

