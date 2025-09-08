Неизвестный миллиардер оставил Неймару огромное наследство

Неизвестный миллиардер оставил Неймару огромное наследство2
- 8.09.2025, 8:40
- 4,390
Около $1,1 миллиарда.
Бразильская звезда футбола Неймар неожиданно стал наследником колоссального состояния бизнесмена, который не имел семьи и завещал ему свои активы.
Об этом сообщает Mirror. Неизвестный бизнесмен, умерший в Порту-Алегри, оставил Неймару наследство в размере около 1,1 млрд долларов США. При этом футболист никогда лично не встречался с меценатом.
Завещание было оформлено и подтверждено еще 12 июня в присутствии двух свидетелей. По информации местных медиа, миллиардер выбрал Неймара, поскольку восхищался его крепкими семейными отношениями, особенно с отцом.
Сейчас дело находится в бразильском суде, который должен предоставить юридическое подтверждение наследства.
Юристы предупреждают, что возможны сложности, ведь активы значительные. Сам футболист пока ситуацию не комментировал.