закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Неизвестный миллиардер оставил Неймару огромное наследство

2
  • 8.09.2025, 8:40
  • 4,390
Неизвестный миллиардер оставил Неймару огромное наследство
Неймар

Около $1,1 миллиарда.

Бразильская звезда футбола Неймар неожиданно стал наследником колоссального состояния бизнесмена, который не имел семьи и завещал ему свои активы.

Об этом сообщает Mirror. Неизвестный бизнесмен, умерший в Порту-Алегри, оставил Неймару наследство в размере около 1,1 млрд долларов США. При этом футболист никогда лично не встречался с меценатом.

Завещание было оформлено и подтверждено еще 12 июня в присутствии двух свидетелей. По информации местных медиа, миллиардер выбрал Неймара, поскольку восхищался его крепкими семейными отношениями, особенно с отцом.

Сейчас дело находится в бразильском суде, который должен предоставить юридическое подтверждение наследства.

Юристы предупреждают, что возможны сложности, ведь активы значительные. Сам футболист пока ситуацию не комментировал.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров