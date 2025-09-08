Западу пора ответить 8.09.2025, 9:05

Ключевой момент в современной истории.

Нет, на сей раз во встрече на высшем уровне участвовали не Франклин Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин, и дело было не в Ялте, где лидеры держав-победительниц договаривались разделить поверженную Германию и перекроить послевоенный европейский порядок. В китайском Тяньцзине, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), встретились Си Цзиньпин, Владимир Путин и Нарендра Моди, чтобы обсудить перспективы нового мирового порядка, не подчиняющегося США, приводит перевод колонки журналиста Эндрю Роули сайт The Moscow Times.

Событие исторического масштаба! — но в отличие от ялтинской встречи, ей не предшествовало соглашение наподобие Бреттон-Вудского, в котором бы оговаривались принципы устройства международной валютной и экономической системы в послевоенном мире.

Отсутствие такого соглашения — момент ключевой. Но осмыслить это должны отнюдь не только страны Азии, такие как Китай, Россия и Индия, но и государства Запада.

Лидеры могут проводить встречи и делать заявления о политических и стратегических намерениях, но реализация таких заявлений — дело иного порядка. Создание новых институтов валютного регулирования и экономического развития, сравнимых по масштабу с Бреттон-Вудской системой, равно как и торговых и тарифных режимов уровня Всемирной торговой организации, — задача огромной важности и еще большей сложности. Но ее пора решать, если мир нет хочет окончательно расколоться на блоки.

Требуется новая инициатива со стороны западных держав во главе с США — не менее масштабная, чем демонстрируемое Си Цзиньпином и другими лидерами государственное мышление в ШОС и БРИКС, призванное укрепить и модернизировать существующую архитектуру многосторонних институтов.

ШОС вполне способна воплотить подобную инициативу, в ней сегодня (в разных статусах) 27 стран — от Центральной и Юго-Восточной Азии до Китая, Индии, России, Ирана и пр.

Президент США Дональд Трамп прилагает максимум усилий (и кажется, напрасно), чтобы разрушить тщательно выстроенную валютную и экономическую архитектуру — так же, как он сознательно сворачивает многостороннее сотрудничество в борьбе с изменением климата и прекращением пандемии через вакцинацию. Хуже всего то, что большая часть Европы, похоже, принимает участие в этом нигилистическом и разрушительном курсе Трампа.

Главная причина, по которой ведущие западные державы не признают необходимости сотрудничать, а не конфликтовать с ключевыми азиатскими державами — как предлагалось на саммите в Тяньцзине — заключается в их скрытом раздражении или даже возмущении тем, что новые центры силы с глобального юга стали теперь во главе изменений картины мира — в качестве примера можно привести Китай и его достижения в области инфраструктуры.

Смело предположу, что Америка и Европа способны признать пагубность своей близорукой политики присоединиться к «шанхайскому духу» сотрудничества. Что бы это означало для западной экономической, торговой, валютной и финансовой системы — не говоря уже о культурной?

Очевидно, что потребовалось бы новое Соглашение по тарифам и торговле или соглашение уровня ВТО, которое заменило бы хаос, возникший в результате безнравственной тарифной политики Трампа, и проложило бы тропы в джунглях двусторонних и многосторонних торгово-инвестиционных соглашений, в изобилии расплодившихся за последние годы. Но это новое соглашение должно быть разработано с учетом интересов и амбиций глобального юга, равно как и западных стран.

Не менее очевидно — хотя это пока и не стало общепринятым, — что любое значимое обещание сотрудничества между Востоком и Западом (или Севером и Югом) должно сопровождаться проведением конференции, подобной Бреттон-Вудской. Международная валютная система должна быть сознательно переосмыслена и перестроена и не должна эволюционировать стихийно, под влиянием конкурирующих региональных инициатив, как это происходит сейчас.

Эпоха доллара еще не завершилась, но ее конец приближается столь же неизбежно, как наступление ночи за днем. Глобальное доминирование США слабеет по мере естественного усиления стран с развивающимися экономиками, прежде всего Китая — как с демографической, так и с экономической точки зрения. Сопротивляться этому тренду — значит обречь себя на проигрыш.

Попытки превратить доллар в оружие через банковские санкции и контроль над системами международных расчетов привели к дестабилизации валютной системы — виновна не только администрация Трампа, так и предыдущие администрации США. Китай, Россия и другие государства уже проводят эксперименты с использованием альтернативных валют. Но Трамп, активно и эгоистично продвигая криптовалютные системы, ситуацию быстро усугубляет, отягощая глобальную систему новыми рисками.

Международные потоки капитала не направляются по оптимальной траектории — сбережения не идут в инвестиции там, где они наиболее необходимы миру, а вместо этого перемещаются по прихоти управляющих активами (по крайней мере на Западе) туда, где им видится краткосрочная выгода и где велика конкуренция между аналогичными фондами.

Эти сферы требуют осознанного реформирования международной валютной и финансовой системы, рынка капитала. Необходима, назрела и реформа многосторонних институтов, в первую очередь Международного валютного фонда, чтобы он и его сестринская организация — Всемирный банк — не воспринимались, скажем, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (созданным Китаем) как соперники, а входили с ним в единую систему глобального сотрудничества.

Разумеется, все это означает грандиозные международные реформы и требует согласованных действий. Если Запад откажется от такой повестки, в которой, кстати, не только темы, поднятые в Тяньцзине, но и не менее важные вопросы: климатические угрозы, профилактика пандемий и инфраструктурные дефициты, — планета Земля и ее обитатели будут находиться в опасности.

