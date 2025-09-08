В Стамбуле вспыхнули массовые протесты 8.09.2025, 9:15

Начались столкновения с полицией.

Жители Стамбула вышли на акцию протеста возле штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) после отстранения руководства политической организации от исполнения обязанностей и передачи управления временному совету, сообщает Hurriyet. В ходе акции митингующие били в кастрюли в знак несогласия с действиями властей. Также произошло несколько столкновений протестующих с полицией.

Решение об отстранении руководства стамбульского отделения НРП 2 сентября вынес гражданский суд Стамбула. Он аннулировал результаты прошедшего в 2023 году съезда, на котором главой отделения был избран один из лидер партии Озгюр Челик. Суд посчитал, что Челик мог подкупить делегатов, чтобы избраться на должность председателя, и постановил ввести временную администрацию в стамбульское отделение НРП во главе с другим членом партии — Гюрселем Текином. Последний объявил, что в понедельник выйдет на работу. Лидер НРП Озгюр Озель призвал отменить решение суда об отстранении Челика. «Вы совершили историческую ошибку <…>, это мое последнее предупреждение», — предупредил Озель.

Молодежные отделения НРП заявили, что «не отдадут нашу демократию доверенным лицам», и призвали переходить к офису стамбульского отделения партии. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая отметил, что «игнорирование судебных решений и попытки вывести людей на улицы — это явное пренебрежение законом». «Государство будет решительно принимать необходимые меры против каждой незаконной попытки. Мы никогда не позволим, чтобы общественный порядок и спокойствие нашей страны нарушались», — подчеркнул Ерликая.

