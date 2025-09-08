закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сын Арнольда Шварцнеггера сыграл тайную свадьбу

  • 8.09.2025, 9:24
  • 1,904
Сын Арнольда Шварцнеггера сыграл тайную свадьбу

Его избранница — модель.

31-летний сын Арнольда Шварценеггера Патрик женился на 28-летней модели Эбби Чемпион. Молодые люди встречались с 2015 года, в 2023 году объявили о помолвке.

Как передает The Daily Mail, свадьбу пришлось перенести из-за съемок Патрика Шварценеггера в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Свадьба прошла в узком кругу близких, без излишней шумихи.

Издание также публикует фотографии церемонии, сделанные издалека. Утверждается, что торжество состоялось в загородном клубе в Кер-д'Ален (штат Айдахо). Выездную регистрацию провели на утесе с видом на озеро, среди гостей были родители жениха (Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер) и невесты, сестра Патрика Кэтрин (она замужем за актером Крисом Прэттом) и сестра Эбби Баскин.

Также прессе удалось разузнать, что до свадьбы будущие супруги проводили на озере время с друзьями, а трехдневное пребывание всей компании в клубе могло стоить от 20 000 долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров