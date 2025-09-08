«Камеры установлены, а личности нарушителей не установлены» 8.09.2025, 9:42

Что думают белорусы о новой идее властей.

Во дворах белорусской столицы установят 19 тысяч видеокамер — они будут работать круглосуточно, с использованием машинного зрения и искусственного интеллекта. В Мингорисполкоме заявили, что это делается для «улучшения контроля за качеством оказания жилищно-коммунальных услуг». Основные места «присмотра» — входы в подъезды, детские площадки, площадки для вывоза мусора.

Сейчас такой системой оснащены 435 домов, за которыми наблюдают около 2000 видеокамер. Нетрудно подсчитать, что количество их вырастет почти в десять раз.

Самих жильцов при этом, традиционно, не спросили: поставили перед фактом, что уже в ближайшее время специалисты ЖКХ определят локации для установки новых камер.

«Салідарнасць» поинтересовалась у минчан (и не только), как они относятся к этой идее. Имена всех собеседников изменены.

«А наша дворник на зарплату жалуется»

— Меня в этой инициативе радует примерно все, — с подчеркнутым сарказмом комментирует минчанка Светлана. — И то, как заранее позаботились о людях: жильцы многоэтажек еще и захотеть не успели, а им уже видеокамеры подгоняют для контроля за чистотой и безопасностью.

И то, что местом эксперимента выбран именно Минск — мы же известная клоака и рассадник всякого. А если кого-то не устраивает — так пусть живет за МКАДом.

И, конечно, то, что у ЖКХ, оказывается, так много денег, что хватает на закупку и обслуживание тысяч видеокамер. А наша дворник, да и слесарь из ЖЭС, на зарплаты жалуются — врут, наверное.

Зато теперь работать они будут вдвое усердней, парковаться все станут по правилам, и общественность дружно порадуется, как вокруг чистенько и порядок. Но как раз общественность, подозреваю, доступа к этим видеокамерам иметь не будет.

Если говорить о том, где реально были бы нужны видеокамеры — то в школах. Не вокруг, а именно внутри. Чтобы дети чувствовали себя в безопасности и не боялись сдавать мобильные телефоны на хранение.

А то прошло всего несколько дней нового учебного года, а я уже слышу от своего ребенка, от его одноклассников и детей моих друзей, что грубости со стороны учителей и даже персонала стало гораздо больше. И ничего не докажешь.

Хотя и камеры, как показывает практика, не панацея. Знакомая рассказывала: в их классе стоит видеонаблюдение, но когда в какой-то потасовке одному мальчику выбили зуб — так удивительно получилось, что никто ничего не видел, а когда мама подняла шумиху и потребовала отследить по записям, оказалось — такая незадача, камеры временно не работали.

И с учетом этих славных традиций, я не вижу ни смысла, ни пользы для жильцов в том, чтобы обвешать дома камерами наблюдения.

«Я бы заплатил за комфорт и безопасность»

Житель одного из «спальников» Бреста Павел настроен позитивно:

— У меня, наверное, непопулярное мнение будет, но я вам так скажу: камеры на подъезде, на детской площадке, во дворах жилых домов — это правильно. И очень жаль, что правильные идеи часто ограничиваются только Минском, нам тоже очень бы не помешало больше систем видеофиксации в городе.

Почему? Да потому что без должного контроля очень многие не хотят выполнять свои прямые обязанности. Чиновники — решать проблемы людей, а не заниматься отписками, врачи — лечить, а не только ставить диагнозы, работники сферы обслуживания — обслуживать, работники ЖКХ — содержать в порядке выделенные территории.

Как, извините, в строчке из песни «заводы стоят, одни гитаристы в стране» — так у нас одни блогеры, тиктокеры и инстаграмщики, которым подавай лайки и подписки, а за чистотой следить некому.

Камеры — это про ответственность. Будет под наблюдением площадка с мусорными контейнерами — перестанут туда тащить строительный хлам и крупногабаритный мусор, потому что знают, что штраф можно схлопотать.

Уборщицы станут приходить точно по графику и убирать лучше, потому что качество их работы смогут проконтролировать в любой момент.

Будут камеры присматривать за детской площадкой — подростки после профилактической беседы с милицией задумаются, прежде чем ломать и расписывать качели и горки. А с лавочек у подъездов уйдут курцы и алкаши.

Даже можно было бы, я считаю, на некоторые дома установить обманки, муляжи. Но не сообщать об этом, чтобы вандалов немножко дисциплинировать. Это как с камерами фиксации на дорогах: никто не любит, но почти все автомобилисты снижают скорость, чтобы не попасть на штраф.

Но, как я знаю, многие резко против видеокамер — или сами в бытовом поведении далеки от идеала, или считают, что с них за эту услугу сдерут много дело. А я бы и заплатил за комфорт и безопасность, но у нас в городе пока такой акции не планируют.

«Камеры установлены, а личности нарушителей не установлены»

— Предположим на минуту, что видеокамеры поставят действительно для пользы дела. Кто от этого выиграет? — минчанка Анна пробует посмотреть на проблему с разных сторон. — Для моей семьи камеры, выходящие на детскую площадку, были актуальны лет семь назад, когда дети были еще дошкольниками.

Но тогда, кстати, уж не помню почему — нашему товариществу собственников это не удалось. То ли часть жильцов была против, то ли в райисполкоме не разрешили снимать «общественную территорию». А сейчас, оказывается, можно безо всяких дополнительных согласований. Ну, окей.

Но вот поставят камеры на площадке, на подъезде, возле мусорных баков — чтобы что?

Следить за чистотой? Не смешите. На площадке мамы с маленькими детьми бдят больше, чем любые уборщики из ЖЭСа. А на мусорке — больше пользы было бы, если бы поставили видеокамеры на машины, которые этот мусор вывозят: чтобы в спорных ситуациях сразу посмотреть, как регулярно приезжает мусоровоз, не заставлен ли проезд машинами, в каком состоянии находятся баки и, что тоже немаловажно, в каком виде работники их после себя оставляют.

Пойдем дальше. Камеры на подъездах — а как насчет вмешательства в частную жизнь живущих в нем людей? Или у нас конституцию снова переписали?

Почему условная Люся из второго подъезда должна перед кем-то отчитываться, что к ней ходит парень? А если это с целью отпугнуть курильщиков — ну отлично, они пойдут на лестничные клетки (да, там запрещено, но попробуй, поймай и докажи), или вообще будут курить в туалете квартиры, а запах по вентиляции «обрадует» соседей.

Моя свекровь, например, живет в доме, где уже есть видеокамеры. Они с соседями надеялись прищучить тех, кто бросает бутылки, окурки и всякий мусор на газон под окнами.

И что? Камеры установлены, а личности нарушителей и номера квартир, откуда продолжает лететь мусор, как говорит участковый, «не установлены».

«Не до того, видно, сейчас милиции»

— До нас такая инициатива пока не дошла, — говорит Лариса Игоревна (белоруска живет в одном из райцентров). — А вот от дочки в Минске слышала про это.

Не знаю, будет ли им польза, пока в домовом чате идут баталии: за чей счет установка и обслуживание, кто будет иметь доступ к записям, могут ли жильцы сами попроситься или отказаться участвовать. А у нас во дворе, честно говоря, я была бы не против, чтобы стояли видеокамеры.

Дело в том, что над подъездами с наступлением сумерек загораются лампочки — энергосберегающие, но довольно яркие, хорошо освещены и ступеньки, и площадка вокруг, а где светло, там чисто и безопасно.

Но чуть в глубине двора растут высокие березы, каштаны, сирень. Там сосед с первого подъезда поставил лавочку, сам смастерил. Так днем сидят пожилые люди, удобно и уютно, а вечером, бывает, приходят какие-то чужие дети, шумят, кричат, и после них остаются шелуха, фантики, пустые пластиковые бутылки.

Мне кажется, видеонаблюдение могло бы решить эту проблему: пару раз посмотреть с камер, кто разводит свинарник, и предъявить родителям счет за уборку — глядишь, и до детей дойдет, и чище станет.

Хотя еще лучше было бы поставить камеры в городском парке. Он большой, красивый, все любят там гулять и любоваться закатами у пруда — но есть проблема: собачники. Многие, как и я, не любят чужих животных, а еще больше не любят сталкиваться тут и там с отходами их жизнедеятельности.

И что обидно, это свои же люди, горожане — за замечания они не реагируют, в райисполкоме только обещают «устроить рейд с милицией», а по факту как гадили, так и гадят. Не до того, видно, сейчас милиции.

«Бюджеты можно осваивать и осваивать»

— Будь я сильно постарше и понаивней, я бы, наверное, тоже поверил говорящим головам из телевизора, что в нашем городе все делается только для людей и на пользу обществу, — делится мыслями Геннадий из Минска. — Но веры в благие намерения властей у меня нет никакой, а вот вопросы есть: кто за это все заплатит и вообще кому выгодно.

Одно дело, если инициатива и правда исходит от ЖКХ, которому очень хочется денег, а взять негде — так почему бы не заработать на штрафах (парковки, собаки, хулиганы). Тогда почему только в Минске, в расчете на то, что люди со столичными зарплатами не сильно станут возмущаться новой строчке в жировке?

Другая история — если свои интересы лоббирует «Белтелеком», а он в этой сфере практически монополист. Заказ большой, сумма, я думаю, внушительная, плюс плата за обслуживание — бюджеты можно осваивать и осваивать.

И третья ситуация, когда оба этих ведомства вообще ни при чем, а просто пришли дяди в пиджаках или по форме и доходчиво попросили: вот так надо сделать. Тогда понятен выбор оператора, куда будет стекаться информация, чему будут учить искусственный интеллект, и вообще остальные вопросы отпадают.

Мне ни один из вариантов не нравится. Потому что, повторюсь, заботой об интересах людей здесь даже близко не пахнет, речь о желании либо «состричь» денег, либо еще больше запугать и установить тотальную слежку.

