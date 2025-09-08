Катастрофа для Путина Виктор Каспрук

8.09.2025, 10:00

Фото: Getty Images

Глава Кремля хотел уменьшения НАТО, но Альянс увеличился.

В то время, как правитель тоталитарной Российской Федерации Путин повсюду рассказывает, что Украина уже проиграла Москве, и призывает ее к капитуляции, наши союзники на Западе придерживаются противоположного мнения. Так, британский адмирал Тони Радакин, который до этой недели был начальником штаба обороны, сделал интересное сравнение. Адмирал Тони Радакин очень точно подметил, что прогресс российского диктатора с момента вторжения в Украину в 2022 году был медленнее, чем у улитки.

Стоит обратить внимание на то, что его определение «успехов» Российской Федерации в Украине прозвучало через день после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил Дональда Трампа, что российскому президенту «нельзя доверять», поскольку попытки прекратить конфликт затягиваются.

Выступая сегодня утром в программе Today на радиостанции Radio 4, адмирал Тони Радакин перечислил причины, по которым решение Путина вторгнуться к своему соседу принесло обратный эффект.

Адмирал подчеркнул, что «Эта война стала катастрофой для России. Путин хотел уменьшения НАТО, но НАТО увеличилось. Мы выросли с 30 до 32 стран. Путин сначала думал, что покорит Украину за считанные дни, если не недели. Это явно не так».

Далее адмирал Тони Радакин отметил: «Это поверхностное описание, но оно действительно важно. Если бы улитка начала двигаться из Ростова-на-Дону в России 24 февраля 2022 года, то сейчас она бы уже пересекла всю Украину, а теперь была бы на полпути к Польше».

Трудно найти более точную характеристику для «успехов» путинской «специальной операции» в Украине. Ведь в условиях, когда он может оказаться очень близок к проигрышу в Украине, Путин, блефуя и надувая щеки, хочет убедить Запад, а особенно президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что у украинцев нет никаких шансов.

Российский диктатор постоянно перетасовывает геополитические карты и запускает в бой своих придворных пропагандистов, пытаясь создать ложную иллюзию у мировой общественности, что Украина уже проиграла. И поэтому нужно подтолкнуть украинцев к мысли, что поражение неизбежно.

И это происходит в то время, когда даже российская элита вынуждена признать, что Российская Федерация сейчас находится в рецессии. А цены на элементарные продукты питания для населения стали уже для многих неподъемными.

Путин говорит одно, но нарратив о российской экономике резко изменился с триумфального хвастовства до мрачного признания того, что их экономика находится в свободном падении на фоне постоянно растущей инфляции. А снижение цен на нефть принесло еще больше разочарования в жизни рядовых россиян.

И в такой ситуации Путин, блефуя и подтасовывая факты, пытается убедить наших западных союзников, что борьба украинцев за свою жизнь и независимость Украинского государства не имеет смысла, потому что Украина уже проиграла России.

Именно поэтому анализ британского адмирала Тони Радакина можно считать большим прорывом в понимании ситуации западными военными и политиками. Поскольку российская улитка безнадежно забуксовала в степях Украины, и нужно лишь резкое увеличение помощи от Америки и Европы, чтобы выбросить ее навсегда с украинских территорий.

Виктор Каспрук, блог

