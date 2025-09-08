Белоруска посчитала, «сколько нужно денег в месяц молодой семье в Минске» 8.09.2025, 10:14

В соцсети удивились: кем надо работать, чтобы так жить.

Сколько денег нужно семье из двух человек на месяц жизни в Минске, посчитала в TikTok блогерка t.lymar. Пользователей соцсети ее итоговая цифра удивила, пишет «Зеркало».

Девушка опубликовала в ролике подробную смету, в которой расходы разбиты по категориям.

«Это идеальный план и это не всегда так получается, но мы очень стараемся», — пояснила блогер.

@t.lymar_ Сразу скажу, что это идеальный план и это не всегда так получается, но мы очень стараемся ♬ оригинальный звук - t.lymar

Главная статья расходов — это кредит на квартиру. В месяц молодая семья на это тратит 2500 рублей. Далее идут «погашение долга» и «накопления на всякий случай» — по 1000 на каждую категорию.

Остальные расходы:

Уходовые процедуры — около 300 рублей;

Продукты — примерно 800 рублей;

Кафе и рестораны — 400 рублей;

Две машины — 500 рублей;

Развлечения и отдых — 300 рублей;

Платежи (ЖКУ, связь, интернет) — 200 рублей;

Обучение — 200 рублей;

Косметика и бытовая химия — 200 рублей;

Реклама блога — 300 рублей;

Подарки — 200 рублей;

Всякие прочие мелочи — 100 рублей.

Итого — 8 тысяч рублей.

«Неизвестно сколько, но хотелось бы откладывать на путешествия, технику, ремонт», — поделилась автор видео.

Расходы молодой столичной семьи вызвали споры в комментариях. Одни пользователи просили уточнить, в какой валюте девушка считала. Другие интересовались, где нужно работать, чтобы столько зарабатывать. В комментариях блогер уточнила, что и она, и муж работают менеджерами по продажам, но в «абсолютно разных сферах».

— Но вы реально столько получаете? 8 тысяч? — не поверил один из подписчиков.

— Бывает по-разному. Все зависит от продаж, — ответила авторка.

Другие пользователи также удивились высоким расходам пары.

«Заметьте, первой строчкой ни еда, ни хобби, ни одежда, ни путешествия, а кредит на квартиру. Этим все сказано», — написал один из пользователей.

«Это капец. У людей по 2000 максимум выходит, а тут 8000», — удивилась другая подписчица.

«Я в каком-то другом Минске живу», — написала Ольга.

«ИП. Доход от 10 000 рублей. В месяц тратим 4000», — написала Ирина.

«Я высчитывал. По факту, чтобы один человек себя комфортно чувствовал, нужно 4000−5000 рублей. В шикарном случае — 8500−9000. Жаль, что такие цифры у нас мало кто получает», — отметил Mr. Good.

