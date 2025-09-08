Джеки Чан вернулся в кино
- 8.09.2025, 10:56
- 1,392
Фильм «Край тени» пользуется огромной популярностью.
Легенда боевых искусств Джеки Чан вновь блистает в жанре криминального боевика. Его новая картина «Край тени», премьера которой состоялась в Китае в начале августа, а затем и в США, стремительно возглавила прокат как на родине, так и по всему миру, пишет Movieweb (перевод — сайт Charter97.org).
Фильм, снятый режиссером и сценаристом Ларри Яном — это ремейк гонконгского боевика 2007 года «Око небесное». В центре сюжета — бывший полицейский, обладающий уникальными навыками слежки, которому предстоит выйти на след опасной группы профессиональных грабителей.
Лента уже собрала в Китае 878 млн юаней (около $121,9 млн), включая 189 млн только за последние выходные, и удерживает лидерство в мировом прокате. В фильме вместе с Чаном снялись Чжан Цзыфэн, Тони Люн Ка-Фай, Си Ша, Син Юй и Юань Цю.
Несмотря на оглушительный успех у зрителей (96% одобрения на агрегаторе Rotten Tomatoes), критических рецензий пока немного. Те, что появились, отмечают не только сильное возвращение Джеки Чана, но и впечатляющую игру Тони Люна в роли злодея.
Кинокритики называют «Край тени» одним из самых захватывающих и напряженных триллеров после «Двойной рокировки». Фанаты уже строят догадки о продолжении: сцена после титров явно намекает на возможный сиквел.