ВСУ подорвали два важных моста в России 1 8.09.2025, 11:11

4,184

Успешная атака дронов.

Украинские военные подорвали два моста на территории России, осложнив логистику оккупантов.

Эти путепроводы враг использовал для подвоза боекомплекта и личного состава. Теперь у противника осталось меньше дорог, которые можно использовать, сообщает censor.net.

«Разведка обнаружила необычную активность врага возле одного из мостов. Этот мост активно использовался оккупантом для обеспечения своих войск. Нужно было проверить, что там происходит. Обычным разведывательным дроном под мост не залетишь, ведь просто исчезнет сигнал. Поэтому залетели снаряженным FPV на оптоволокне, увидели мины, нанесли удар. После этого решили проверить и другой мост. Там так же обнаружили, что мост заминирован и взорвали его», - сообщили бойцы ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com