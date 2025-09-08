закрыть
5
  • 8.09.2025, 11:05
  • 3,366
«Ведут себя по-человечески»: в Могилеве оригинально косят траву

Видеофакт.

В Могилеве попало на видео, как работник коммунальных служб косит траву, а его коллеги закрывают покрывалом машины.

Это делается для того, чтобы их не забрызгало травой или на них не попало камнем.

«Скажем честно: они могли бы этого и не делать! В их должностных обязанностях явно не прописано держать покрывало и защищать чужие машины от травы. Но люди ведут себя по-человечески — а такое сейчас встречается нечасто. Спасибо им за это!» — написала автор видео.

