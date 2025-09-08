«Ведут себя по-человечески»: в Могилеве оригинально косят траву 5 8.09.2025, 11:05

3,366

Видеофакт.

В Могилеве попало на видео, как работник коммунальных служб косит траву, а его коллеги закрывают покрывалом машины.

Это делается для того, чтобы их не забрызгало травой или на них не попало камнем.

«Скажем честно: они могли бы этого и не делать! В их должностных обязанностях явно не прописано держать покрывало и защищать чужие машины от травы. Но люди ведут себя по-человечески — а такое сейчас встречается нечасто. Спасибо им за это!» — написала автор видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com