«Ведут себя по-человечески»: в Могилеве оригинально косят траву

«Ведут себя по-человечески»: в Могилеве оригинально косят траву5
- 8.09.2025, 11:05
Видеофакт.
В Могилеве попало на видео, как работник коммунальных служб косит траву, а его коллеги закрывают покрывалом машины.
Это делается для того, чтобы их не забрызгало травой или на них не попало камнем.
«Скажем честно: они могли бы этого и не делать! В их должностных обязанностях явно не прописано держать покрывало и защищать чужие машины от травы. Но люди ведут себя по-человечески — а такое сейчас встречается нечасто. Спасибо им за это!» — написала автор видео.