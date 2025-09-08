В Индии оценили ущерб от 50%-ных тарифов Трампа 2 8.09.2025, 11:04

2,186

Десятки миллиардов долларов только за один год.

Тарифы в 50% со стороны президента США Дональда Трампа могут сократить валовой внутренний продукт Индии не менее чем на полпроцента в этом году.

Об этом заявил главный экономический советник страны Ананта Нагесваран, сообщает Bloomberg.

«Я надеюсь, что дополнительный штрафной тариф — явление недолговечное», — сказал он в интервью Bloomberg TV. «В зависимости от того, как долго он продлится даже в этом финансовом году, его влияние на ВВП может составить от 0,5% до 0,6%».

Объем экономики Индии в 2024 году по номинальному ВВП оценивается примерно в 3,9 трлн долларов. Таким образом, потеря 0,5% роста приведет к прямому ущербу в 20 млрд долларов только за один год.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com