В Индии оценили ущерб от 50%-ных тарифов Трампа

В Индии оценили ущерб от 50%-ных тарифов Трампа2
- 8.09.2025, 11:04
- 2,186
Десятки миллиардов долларов только за один год.
Тарифы в 50% со стороны президента США Дональда Трампа могут сократить валовой внутренний продукт Индии не менее чем на полпроцента в этом году.
Об этом заявил главный экономический советник страны Ананта Нагесваран, сообщает Bloomberg.
«Я надеюсь, что дополнительный штрафной тариф — явление недолговечное», — сказал он в интервью Bloomberg TV. «В зависимости от того, как долго он продлится даже в этом финансовом году, его влияние на ВВП может составить от 0,5% до 0,6%».
Объем экономики Индии в 2024 году по номинальному ВВП оценивается примерно в 3,9 трлн долларов. Таким образом, потеря 0,5% роста приведет к прямому ущербу в 20 млрд долларов только за один год.