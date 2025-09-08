закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 11:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как фермер добился исключения себя из базы «тунеядцев»

  • 8.09.2025, 11:34
Как фермер добился исключения себя из базы «тунеядцев»
Юрий Ганцевич

В этом ему помогли соцсети.

Блогер-фермер из Гомельского района Юрий Ганцевич в конце июля пожаловался в TikTok, что его включили в список граждан, «не занятых в экономике». Как стало известно BGmedia, после публичного возмущения из числа «тунеядцев» сельчанина исключили.

По информации издания, «тунеядский» статус с Ганцевича сняли недавно. Сыграло роль и эмоциональное выступление в TikTok, которое собрало 153 тысячи просмотров и сотни комментариев.

В конце июля мужчина возмутился в TikTok тем, что власти признали его «тунеядцем». В ролике он показал используемое им поле, несколько коров, трактор, заявил, что заготавливает корма, а кроме коров, у него есть еще 20 коз и баран.

По словам фермера, в ГАИ при регистрации транспорта ему вручили уведомление о необходимости в течение пяти рабочих дней с момента вручения явиться в гомельский центр занятости для официального трудоустройства.

Он отметил, что большую часть времени проводит на показанном поле и давно смирился с тем, что платит за газ по полной стоимости.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян