Как фермер добился исключения себя из базы «тунеядцев» 8.09.2025, 11:34

Юрий Ганцевич

В этом ему помогли соцсети.

Блогер-фермер из Гомельского района Юрий Ганцевич в конце июля пожаловался в TikTok, что его включили в список граждан, «не занятых в экономике». Как стало известно BGmedia, после публичного возмущения из числа «тунеядцев» сельчанина исключили.

По информации издания, «тунеядский» статус с Ганцевича сняли недавно. Сыграло роль и эмоциональное выступление в TikTok, которое собрало 153 тысячи просмотров и сотни комментариев.

В конце июля мужчина возмутился в TikTok тем, что власти признали его «тунеядцем». В ролике он показал используемое им поле, несколько коров, трактор, заявил, что заготавливает корма, а кроме коров, у него есть еще 20 коз и баран.

По словам фермера, в ГАИ при регистрации транспорта ему вручили уведомление о необходимости в течение пяти рабочих дней с момента вручения явиться в гомельский центр занятости для официального трудоустройства.

Он отметил, что большую часть времени проводит на показанном поле и давно смирился с тем, что платит за газ по полной стоимости.

