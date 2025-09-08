Напрасные страхи Владислав Иноземцев

8.09.2025, 11:45

Владислав Иноземцев

Перед Западом стоит совсем другой вызов.

Отгремели пышные приемы и парадные саммиты в Китае – и, вероятно, стоит подвести некоторые итоги последней недели. Несмотря на то, что многие на Западе в очередной раз ужаснулись консолидации «глобального Юга», я не вижу в происходящем ничего катастрофического.

Прежде всего замечу, что эта консолидация происходит не «за», а «против» – а точнее даже от некоторой осторожности. Власти многих государств объективно опасаются непредсказуемости Запада (санкций, пошлин, односторонних действий) и потому демонстрируют свою солидарность. При этом никакой позитивной программы действий (кроме экономического сотрудничества) у них нет – и председатель Си предложил не более чем новую версию глобализации, подчеркнув все базовые принципы мирного сосуществования. Китай не готов к конфронтации с Западом и не собирается «вписываться» ни за кого из гостей (он остаётся единственной крупной державой, которая уже более полувека [!] не заключала договоров о взаимной военной помощи ни с одной страной мира). Конечно, пока США будут вводить повышенные пошлины за торговлю с третьими странами или угрожать санкциями за попытки создать платёжные системы вне долларовой зоны, страны периферии будут искать возможности взаимодействовать без оглядки на Запад. Однако это не делает новые группы союзами или альянсами – никаких общих действий, которые могли бы беспокоить Европу и США (за исключением массы деклараций) Китай и его партнёры пока не предприняли.

Кроме того, все «союзники» Китая – это даже не страны, получающие от Пекина деньги «на бедность», но те, кто продаёт ему разного рода ресурсы и сырьё (их импорт в КНР вырос почти в 12 раз за последние 20 лет). Россия в этом отношении не исключение: очередной шаг по согласованию «Силы Сибири-2» лишь подчёркивает, что она за последнее десятилетие превратилась из сырьевого придатка Европы в сырьевой придаток Китая. И здесь не может не возникнуть вопрос: а что произойдёт, если китайская экономика столкнётся с кризисом и потребление ресурсов существенно сократится? Не превратятся ли нынешние любезные друзья в жестоких конкурентов, желая впарить свои товары с любыми скидками и вперёд остальных? А вероятность такого кризиса, кстати, напрямую связана с тем, насколько приемлемыми и корректными останутся отношения КНР с Северной Америкой и Европой, куда направляется бóльшая часть их конечного экспорта (про Гонконг и Вьетнам не стоит вспоминать – туда идёт промежуточный продукт, но финальным пунктом назначения остаётся Запад). Да и сама «консолидация» периферии в ответ на действия западных стран означает, что и сегодня мир остаётся «западноцентричным».

Мне не кажется, что США и Европа должны быть слишком озабочены происходящим на «мировом Юге». Их задача состоит не в том, чтобы пытаться ему противостоять, а в том, чтобы сохранить собственные принципы, институты, и идентичность. И если на этом фронте проблемы будут только усугубляться, то и никакого ШОС и БРИКС не потребуется для того, чтобы влияние западного мира было утрачено…

Владислав Иноземцев, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com