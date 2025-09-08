Популярный банк ввел важные изменения для белорусов
- 8.09.2025, 11:45
От новой услуги до корректировки тарифов.
У «Беларусбанка» с 8 сентября появились изменения для клиентов. Об этом сообщили в контакт-центре финучреждения.
Банк отдельно прописал в сборнике вознаграждений услугу по выдаче справок клиентам по совершенным платежам — 25 рублей за одну такую операцию. «Оформление справки осуществляется на русском языке», — уточняет финучреждение.
«Увеличивается тариф за предоставление депозитного сейфа во временное пользование и для физических лиц, и для юридических», — добавили в банке.
Также «Беларусбанк» с 8 сентября запустил новую услугу — удостоверение доверенности по договору о предоставлении депозитного сейфа во временное пользование, принятии ценностей на открытое банковское хранение.
«Также увеличивается минимальная сумма при приеме платежей на иные цели», — уточнили в банке.