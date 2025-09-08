закрыть
Популярный банк ввел важные изменения для белорусов

  • 8.09.2025, 11:45
Популярный банк ввел важные изменения для белорусов

От новой услуги до корректировки тарифов.

У «Беларусбанка» с 8 сентября появились изменения для клиентов. Об этом сообщили в контакт-центре финучреждения.

Банк отдельно прописал в сборнике вознаграждений услугу по выдаче справок клиентам по совершенным платежам — 25 рублей за одну такую операцию. «Оформление справки осуществляется на русском языке», — уточняет финучреждение.

«Увеличивается тариф за предоставление депозитного сейфа во временное пользование и для физических лиц, и для юридических», — добавили в банке.

Также «Беларусбанк» с 8 сентября запустил новую услугу — удостоверение доверенности по договору о предоставлении депозитного сейфа во временное пользование, принятии ценностей на открытое банковское хранение.

«Также увеличивается минимальная сумма при приеме платежей на иные цели», — уточнили в банке.

