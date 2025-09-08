Предпоследний «довод королей» Сергей Гармаш

8.09.2025, 12:01

1,248

Россия явно блефует.

Если удар по зданию Кабмина Украины был не следствием падения обломков сбитого БПЛА, а целенаправленной атакой (что более вероятно), то война вышла на новый уровень – удары по центрам принятия решений. Предпоследний «довод королей».

Наложим это на явную ИПСО с картой оккупации Одесской и Николаевской областей, на фоне которой появился перед СМИ Герасимов, законопроект о постоянной мобилизации в Госдуме, ложь российского Генштаба об успехах летней кампании, информационное возвращение ядерного «Буревестника», ужесточение риторики Путина о «первопричинах» и другую демонстрацию решимости воевать долго и до победного...

Теперь положим (именно положим!) на это фактически рецессию экономики РФ, уменьшение ее бюджетной базы, целенаправленные удары Украины по энергетическим объектам агрессора, производство Киевом своих дальнобойных ракет, усиление давления Европы и все меньшее пространство для любви к Путину у Трампа…

Сюда же – унизительные подгавкивания Путина политическим заявлениям Си в ШОС и примазывание к военной мощи Китая на параде. При этом явная заинтересованность Пекина не дать РФ проиграть, но и не дать ей стать победительницей (разве что – Пиррова победа), держать ее на коротком поводке…

Сколько бы ни пыжился Кремль, общий баланс для него все больше становится отрицательным. Это заставляет блефовать и повышать ставки при плохих картах на руках. Наши карты ему тоже неизвестны, иначе не пришлось бы распушивать свой павлиний хвост, обнажая куриную попку. То есть сама кампания запугивания противника говорит о том, что растут его страхи и сомнения в возможностях.

К чему я все это? К тому, что война вошла в ту стадию, когда проиграет не тот, у кого меньше оружия или денег, а тот, у кого первого сдадут нервы. Надеюсь, на Банковой и в Вашингтоне умеют играть в покер.

Сергей Гармаш, «Фейсбук»

