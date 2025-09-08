Ученые: У подножья горы Фудзи скрыт древний туннель 8.09.2025, 12:05

Фото: Alamy

Более 1000 лет он наполняется ледяными столбами.

Ледяная пещера Нарусава – естественный туннель, образовавшийся во время масштабного извержения горы Фудзи, также известный как «лавовая труба», полная ледяных столбов и сосулек. Он был образован более 1000 лет назад и до сих пор привлекает внимание исследователей, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Как образовалась ледяная пещера Нарусава?

Лавовые трубы – естественные туннели, образующиеся под застывшими потоками лавы после извержения вулкана. В верхних слоях лавы, где расплавленная порода контактирует с холодным воздухом, лава застывает быстрее, чем в средних, где она все еще остается раскаленной и жидкой. В результате, когда извержение завершается, ядро лавового потока стекает, а внешняя часть застывает, оставляя пустой канал, или пещеру.

Известно, что ледяная пещера Нарусава – одна из нескольких пещер, образовавшихся во время мощного извержения Фудзи в 864 году нашей эры. Извержение произошло на северо-восточном склоне вулкана, при этом лава изливалась из нового кратера, известного как Нагао, а не из кратера на центральной вершине Фудзи.

Извержение продлилось 10 дней и создало обширную лавовую равнину, которую сейчас покрывает лес Аокигахара – густой лесной массив, называемый Морем деревьев. Взрыв также расколол озеро пополам, образовав два из пяти вулканических озер Фудзи.

Крупнейшая из пещер в районе

Ледяная пещера Нарусава – одна из трех крупнейших пещер в этом районе, наряду с пещерой Ветров Фугаку и пещерой Летучих мышей озера Сай. По словам исследователей, длина пещеры составляет около 150 метров, а ее высота достигает 3,6 метра. Средняя температура в пещере немного превышает 3 градуса по Цельсия из-за особенностей геологии, что означает, что любая влага здесь, вероятно, замерзнет. Особенно зимой.

Вода, капающая с потолка пещеры, образует сталактиты и сталагмиты, которые встречаются в центре в самые холодные месяцы. Лучшее время для посещения ледяной пещеры Нарусава, как считают эксперты – зима или ранняя весна, когда эти ледяные столбы могут достигать толщины 0,5 метра и высоты около 3 метра.

Пещера является туристической достопримечательностью, но исторически она использовалась для хранения семян и коконов шелкопряда в прохладе. По словам исследователей, люди вырезали прямоугольные блоки из ледяных столбов, которые затем складывали, создавая своего рода морозильную камеру. Это позволяло предотвратить рост коконов, сохранить качество семян и способствовало их прорастанию.

В пещере также находятся останки древних деревьев, поваленных потоками лавы во время извержения в 864 году нашей эры.

По данным Национальной туристической организации Японии, ледяная пещера Нарусава расположена всего в 800 метрах к востоку от пещеры Фугаку Ветра, которая простирается гораздо глубже под землей, может похвастаться впечатляющими лавовыми образованиями и необычными колониями мха. В пещере Ветра нет эха, поскольку стены из чистой базальтовой породы поглощают звук, и, в отличие от ледяной пещеры, здесь нет замерзшей воды, от которой могли бы отражаться звуковые волны.

